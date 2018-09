Obranca Gernát zamieril do Třinca, zatiaľ na tri mesiace

Na archívnej snímke Martin Gernát. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Třinec 6. septembra (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Gernát bude minimálne do konca novembra pôsobiť v českom extraligovom klube HC Oceláři Třinec. Vedenie klubu ho angažovalo ako náhradu za zraneného obrancu Vladimíra Rotha. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.uviedol športový riaditeľ Jan Peterek pre klubovú stránku.Gernát sa do českej extraligy vráti po dvoch rokoch, v ročníku 2016/2017 pôsobil v Sparte Praha.poznamenal Gernát.Účastník MS 2017 začal sezónu 2017/2018 v prvoligovom Prešove a na dva zápasy sa objavil aj v drese HC Košice. Jeho kroky následne zamierili do švajčiarskeho HC Lausanne, za ktorý odohral celkovo 17 zápasov s bilanciou 2 góly a 3 asistencie.