Obranca Jaroš sa po štyroch zápasoch v NHL opäť sťahuje na farmu do Belleville

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.1.2020 (Webnoviny.sk) - Klub zámorskej NHL Ottawa Senators opäť preradil slovenského hokejového obrancu Christiána Jaroša do tímu Belleville Senators pôsobiacom v AHL Košického rodáka povolali do prvého tímu na konci roka 2019, v profilige následne nastúpil v štyroch stretnutiach, v ktorých zaznamenal dve asistencie. Navyše, predošlý duel na ľade Washingtonu ( 1:6 ) sa pre neho skončil už na začiatku tretej tretiny po kolízii s útočníkom súpera T. J. Oshiem Jaroša si Ottawa vybrala z celkového 139. miesta v drafte NHL 2015. V tom istom roku získal aj bronzovú medailu na juniorskom svetovom šampionáte.Doposiaľ odohral v NHL 69 zápasov s bilanciou jeden gól a 11 asistencii. Strelecký účet si otvoril v novembri 2018, keď skóroval do ľade Minnesoty Wild . V aktuálnom ročníku dostáva šancu najmä na farme klubu z hlavného mesta Kanady. Za Belleville nastúpil v 21 zápasoch a nazbieral 10 bodov (1+9).