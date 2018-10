Obranca Monaca Raggi dostal za udretie protihráča päťzápasový dištanc

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 11. októbra (TASR) - Taliansky futbalista Andrea Raggi dostal päťzápasový dištanc za udretie protihráča päsťou do hlavy. Obranca AS Monaco inzultoval Clementa Greniera zo Stade Rennes počas nedeľňajšieho domáceho ligového zápasu (1:2). Incident sa odohral v závere prvého polčasu a hlavný rozhodca ukázal Raggimu okamžite červenú kartu.Suspendáciou na štyri ligové stretnutia potrestali hráča Guingampu Marcusa Thurama, ktorý udrel do hrude Daniela Congreho v stretnutí proti Monpellieru. Rozhodca mu najskôr ukázal iba žltú kartu, no po zhliadnutí videa ho v 7. minúte vylúčil. Informoval o tom portál football-italia.net.