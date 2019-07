Obranca R. Suchý začína ako trénerskú kariéru: Teším sa na to, hovorí

Na snímke zľava hráč Popradu Patrik Koyš a Radoslav Suchý z Liptovského Mikuláša v zápase 9. kola hokejovej Tipsort ligy HK Poprad - MHK 32 Liptovský Mikuláš v Poprade 7. októbra 2018. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Poprad 3. júla (TASR) - Slovenský hokejový obranca Radoslav Suchý ukončil aktívnu kariéru. Pri hokeji však zostal a prijal ponuku HK Poprad pôsobiť ako asistent trénera pri juniorskom tíme.priznal pre TASR.Uplynulé dve sezóny odohral v drese Liptovského Mikuláša a hoci bol platnou súčasťou mužstva, myšlienky na koniec kariéry boli čoraz častejšie.poznamenal s úsmevom.Vo veku 43 rokov sa mu naskytla príležitosť vrátiť sa do materského Popradu, v ktorom pôsobil vo viacerých etapách kariéry. Aj ponuka z vedenia klubu ujať sa juniorského tímu prispela k rozhodnutiu ukončiť kariéru.Radoslav Suchý bol na prelome tisícročí stabilnou súčasťou slovenskej reprezentácie. Trikrát štartoval na majstrovstvách sveta, okúsil aj atmosféru ZOH (2006) a Svetového pohára (2004). V zbierke cenných kovov má striebro a bronz z MS. Spomínať môže aj na 12 rokov v zámorí. Ako 18-ročný zamieril do Kanady, po rokoch v nižších súťažiach (QMJHL, IHL, AHL) si vybojoval zmluvu s klubom NHL Phoenix Coyotes. V klube, ktorý v tom čase patril legendárnemu Wayneovi Gretzkému, odohral 5 kompletných sezón. Po "výlukovej" sezóne 2004/2005 sa ešte na jednu sezónu vrátil do NHL a v drese Columbusu Blue Jackets nastúpil do 79 zápasov. V roku 2006 sa rozlúčil s NHL, v ktorej odohral celkovo 461 zápasov (bilancia 14 gólov, 59 asistencií) a zamieril do Európy. Štyri sezóny v Zürich Lions mu priniesli tituly vo švajčiarskej lige a v Lige majstrov. V roku 2010 sa vrátil do Popradu, v sezóne 2011/2012 ešte odohral 5 zápasov v KHL za Avangard Omsk. Potom už prišlo k definitívnemu návratu do Popradu, ktorý trval do leta 2017.Vedenie klubu s ním vtedy prestalo počítať, v kádri pre neho nebolo miesto. Zo srdcu blízkeho pôsobiska odchádzal zo zvláštnymi pocitmi, staré krivdy však už patria minulosti.priznal Suchý pre TASR.Za 20 rokov v profesionálnom hokeji získal mnoho zaujímavých zážitkov, medzi ktorými však niektoré vyčnievajú.dodal Radoslav Suchý.