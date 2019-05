OBRAZOM: Z. Čaputová absolvovala v TASR fotenie na oficiálny portrét

Nastávajúca prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok absolvovala fotografovanie na oficiálny portrét. Tak ako jej predchodcovia vo funkcii, aj ona zavítala do priestorov Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) v Bratislave, kde ju fotografoval dlhoročný fotograf TASR Pavel Neubauer.

Foto: TASR Jaroslav Novák

"Bolo to veľmi príjemné. Pán fotograf je veľký profesionál. Toto fotenie malo isté špecifiká, pretože nemalo byť o veľkom úsmeve. Zároveň mi však záležalo na tom, aby z toho vyžarovala určitá pohoda, vľúdnosť a prirodzený úsmev," povedala Čaputová. Pri fotení vymenila dvoje šiat a podľa vlastných slov skôr inklinovala k fialovým šatám. "Pôsobilo to živšie. Ešte však budeme vyberať finálnu fotografiu z viacerých verzií," podotkla.

Foto: TASR Jaroslav Novák

Neubauer, ktorý fotografoval všetkých doterajších prezidentov SR, povedal, že nikdy nemával trému, ale túto noc spal zle. "Stále som myslel, ako to bude. Myslím si však, že celé fotografovanie dopadlo perfektne. Pani Čaputová bola ústretová a bola tu uvoľnená atmosféra. Na nič sme sa nehrali. Dohodli sme sa, že jej úsmev svedčí a keď je vážna, tak je to až príliš vážne. Snažila sa o úsmev, aby to nebolo ani moc vysmiate a ani moc strnulé," priblížil fotograf TASR.

Foto: TASR Jaroslav Novák

V porovnaní s fotením ostatných prezidentov sa podľa vlastných slov najlepšie cítil teraz. "Možno preto, že to bola žena," podotkol Neubauer. Najvážnejší bol podľa neho prezident Michal Kováč.

Foto: TASR Jaroslav Novák