OBRŇTE SA TRPEZLIVOSŤOU: V pondelok ráno sú na mnohých miestach kolóny

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Miroslav Košírer Foto: TASR - Miroslav Košírer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. septembra (TASR) - V pondelok ráno vodiči stoja v kolónach na mnohých miestach Slovenska. V Bratislave na diaľnici D1 od Zlatých pieskov v smere na Prístavný most sa modľa Zelenej vlny RTVS zdržia 20 minút. Rovnako aj pri Čataji v smere do Bratislavy a na Ulici Svornosti v smere do centra mesta.Stella centrum varuje aj pred ďalšími kolónami v smere do Bratislavy, konkrétne v Dunajskej Lužnej, v Ivanke pri Dunaji, v Moste pri Bratislave, z Čiernej Vody a Vajnôr a tiež za Studeným a Miloslavovom.Kolóny v smere do väčších miest sú podľa Stella centra aj pred vjazdom do Čadce v smere zo Svrčinovca, kde môže zdržanie dosiahnuť až 30 minút, na vjazde do Kysuckého Nového mesta v smere od Čadce, pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej, pred vjazdom do Žiliny od Lietavskej Lúčky, pred Banskou Bystricou od Slovenskej Ľupče či na vjazde do Prešova od Veľkého Šariša.varujú vodiči prostredníctvom Zelenej vlny. Taktiež upozorňujú na nehody, ktoré spôsobujú ďalšie kolóny a zdržania, konkrétne na začiatku Dunajskej Lužnej v smere do Šamorína a v Bratislave na Račianskej v smere do centra, v Bratislave na zjazde z mosta Apollo na Košickú a za Okrúhlym smerom do Radomy. Tam sa prevrátil kamión a dopravu riadi polícia.