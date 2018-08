Obrovská radosť i sklamanie: Slalomári získali v Čunove sedem medailí

Na snímke slovenský vodný slalomár Jakub Grigar v cieli kategórie K1 do 23 rokov počas finálovej jazdy Majstrovstiev Európy juniorov a do 23 rokov v kanoistike na divokej vode - vo vodnom slalome, v Čunove 18. augusta 2018. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Na snímke slovenská vodná slalomárka Monika Škáchová v cieli kategórie C1 do 23 rokov počas finálovej jazdy Majstrovstiev Európy juniorov a do 23 rokov v kanoistike na divokej vode - vo vodnom slalome, v Čunove 18. augusta 2018. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čunovo 20. augusta (TASR) - Sedem medailí vylovili slovenskí reprezentanti z čunovského kanála počas víkendových ME juniorov a ME do 23 rokov vo vodnom slalome. Podľa vedúceho družstva Slovenska Petra Cibáka je tento počet dôvod k spokojnosti, hoci niektoré cenné kovy Slovákom ušli.Zlato vybojovala v individuálnej disciplíne v C1 do 23 rokov Monika Škáchová, medailu strieborného lesku pridali juniorská singlistka v C1 Soňa Stanovská a kajakár medzi 23-ročnými Jakub Grigar. Prvé kovy získali reprezentanti Slovenska už v piatok, v hliadkach si striebro vybojovali muži do 23 rokov v C1 i K1, juniorky v C1 a bronz pridali ženy do 23 rokov v C1.uviedol Cibák.Juniorka Stanovská sa v Čunove predstavila v K1 i C1. V talianskom meste Ivrea získala na MS v prvej disciplíne striebro, v druhej bronz. Zálusk na medailové umiestnenie na oboch frontoch si robila aj na domácej vode, vyšlo to však iba na jedno striebro, ale druhé prišlo v hliadke.povedala Stanovská. Spokojnosť netajil ani jej tréner Miroslav Stanovský:Najväčšiu radosť v slovenskej výprave prežívala Škáchová, ktorá si v C1 do 23 rokov vybojovala zlato. Dokonale využila domáce prostredie, v semifinále zajazdila čistú jazdu suverénne najrýchlejšie (103,31). Vo finále dokonca ešte zrýchlila, aj keď ľahko ťukla bránku číslo 11 a druhú Češku Fišerovú zdolala o 3,03 s.povedal tréner európskej šampiónky Peter Mráz.Peter Cibák mohol po kontinentálnom šampionáte hodnotiť vystúpenie Slovákov pozitívne, hoci sa z jeho výrazu tváre dali vyčítať aj pocity sklamania. Najväčšie bolo asi po semifinálovej jazde obhajcu titulu v C1 Marka Mirgorodského, ktorý z nej nepostúpil do finále.Vedúci družstva Slovenska bol spokojný aj s pripravenosťou kanála: