Obrovskú nákladnú loď Ever Given, ktorá zablokovala Suezský prieplav, egyptské úrady skonfiškovali

13.4.2021 (Webnoviny.sk) - Egyptské úrady skonfiškovali obrovskú nákladnú loď, ktorá minulý mesiac zablokovala Suezský kanál. Sporia sa totiž s jej vlastníkom o finančné odškodenie.Šéf úradu pre správu Suezského prieplavu Usáma Rabií uviedol, že lodi Ever Given nedovolia vyplávať z krajiny, kým sa s japonským majiteľom plavidla, spoločnosťou Shoei Kisen Kaisha, nedohodnú na výške odškodného.„Loď je oficiálne zadržaná. Nechcú nič zaplatiť,“ povedal v pondelok večer pre štátnu televíziu, kde tiež uviedol, že v utorok by mal jeho úrad dokončiť vyšetrovanie incidentu. Majiteľ lode situáciu bezprostredne nekomentoval.Rabií neuviedol, akú sumu požadujú. Nemenovaný predstaviteľ súdnictva informoval, že si úrad žiadal prinajmenšom 900 miliónov dolárov.Túto sumu spomínal aj štátny denník Ahram. Suma zahŕňa náklady na záchrannú operáciu, financie za zastavenú dopravu v prieplave a tiež straty na poplatkoch za prechod kanálom počas týždňa, keď ho blokovala Ever Given.Spomenutý súdny predstaviteľ uviedol, že nariadenie na konfiškáciu vydal v pondelok súd v meste Ismailia. Posádku o tom informovali v utorok. Ako tiež uviedol, prokurátori v Ismailii začali samostatné vyšetrovanie incidentu.Štyristo metrov dlhá loď s váhou 200-tisíc ton sa 23. marca vzpriečila v prieplave a zasekla sa na brehu. Uvoľniť sa ju podarilo 29. marca.ever given