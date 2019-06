Obrovský roj lienok preletel nad južnou Kaliforniou, meteorológovia ho považovali za dažďový mrak

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

LOS ANGELES 6. júna - Americká Národná meteorologická služba (NWS) spozorovala na radare nad južnou Kaliforniou veľký fľak, ktorý najprv považovala za dažďový mrak, no následne zistila, že sú to migrujúce lienky.Meteorológ Joe Dandrea uviedol, že roj, ktorý v utorok preletel nad San Diegom, bol široký približne 129 kilometrov.Objasnil však, že lienky netvorili jednu súvislú masu, ale boli roztiahnuté po oblohe v rozmedzí od približne 1500 do 2700 metrov, pričom najviac koncentrovaná skupina bola široká 16 kilometrov. Zatiaľ nie je známe, o aký druh lienok presne išlo.