Obrovský slalom v Söldene mal senzačného víťaza, body získal aj Adam Žampa (video)

Nórska senzácia menom Braathen

Krisfoffersen mimo pódia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.10.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský reprezentant Adam Žampa zabodoval hneď v prvom obrovskom slalome nového ročníka Svetového pohára v alpskom lyžovaní . V nedeľňajšom obrovskom slalome v rakúskom Söldene skončil 30-ročný Tatranec na 28. mieste a pripísal si prvé tri body do hodnotenie bojov o veľký glóbus aj v obrovskom slalome.Adamovi Žampovi s číslom 31 na hrudi patrila 28. priečka už po 1. kole, ale v druhej jazde sa nevyhol chybám v nájazde do strmej časti svahu a napokon si už nepolepšil. Za ním skončili len dvaja pretekári, ktorí svoje druhé jazdy nedokončili.Za celú uplynulú sezónu získal v obrovskom slalome 26 bodov a v konečnom účtovaní obsadil 35. priečku. Na tirolskom ľadovci v rámci ouvertúry Svetového pohára sa Adam Žampa predstavil už ôsmykrát, v roku 2012 tam skončil senzačne na 9. mieste. Neskôr sa do najlepšej tridsiatky prebojoval ešte raz - 29. miesto získal v roku 2015.Prvý obrovský slalom sezóny sa skončil nórskou senzáciou menom Lucas Braathen . Iba 20-ročný mladík dosiaľ nikdy nestál na stupňoch víťazov vo Svetovom pohári, najvyššie bol v slalome v Kitzbüheli na štvrtom mieste. Pred rokom v Söldene mu rovnako nečakane patrilo šieste miesto.V ideálnom slnečnom počasí na dostatočne kvalitnej snehovej podložke a vo vysokej nadmorskej výške od 2600 do 3000 m to bol v druhom kole prekvapujúci súboj mladíkov o víťazstvo. Druhý skončil s odstupom 5 stotín sekundy Švajčiar Marco Odermatt a tretí bol jeho skúsenejší krajan Gino Caviezel (+0,46), ktorý však neudržal vedenie po prvom kole."Som silný po mentálnej stránke, preto som veril v pódiové umiestnenie. Víťazstvo je čerešnička na torte. Bez stresu som bojoval o víťazstvo a to aj prišlo. Za posledné dva roky som urobil veľa práce v technike svojho lyžovania," uviedol Braathen v prvom televíznom interview. Nórsky mladík je prvým lídrom Svetového pohára aj hodnotenia "obráku" v sezóne 2020/2021.Obhajca malého glóbusu za obrovský slalom Nór Henrik Krisfoffersen skončil mimo stupňa víťazov na 5. mieste. Ešte horšie dopadol jeho krajan a obhajca celkového prvenstva v SP Aleksander Aamodt Kilde , ktorý nedokončil 1. kolo. Mladší zo Žampovcov Andreas sa v 1. kole nezaradil medzi postupujúcich a v 62-člennej konkurencii skončil na 49. mieste.