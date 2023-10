Obrovský slalom v Söldene predčasne ukončili po jazde Žampu, Nórka odišla po diskvalifikácii v slzách

Predpovede so silnejúcim vetrom

Nórka diskvalifikovaná za zakázaný typ vosku





Fluórovaný vosk používajú lyžiarski technici už desaťročia nielen v zjazdovom lyžovaní, ale aj v behu na lyžiach. Podľa mnohých odborníkov robí lyže rýchlejšími, pretože vytvára vrstvu, ktorá odpudzuje vlhkosť a nečistoty. Výsledkom je zníženie trenia medzi spodnou časťou lyže a snehom, čo umožňuje zvýšenie rýchlosti.





29.10.2023 (SITA.sk) - Silný vietor si vynútil zrušenie nedeľňajšieho obrovského slalomu mužov v rámcipo tom, čo v 1. kole stihlo odštartovať 47 zo 73 pretekárov.Poryvy vetra na ľadovci Rettenbachferner najprv prinútili organizátorov posunúť štart o čosi nižšie, čo skrátilo čas jazdy o takmer desať sekúnd. Keďže vietor na trati bol príliš silný, organizátori prerušili preteky po jazde slovenského reprezentanta Adama Žampu. Podmienky na trati sa ani potom nezlepšili, preto preteky zrušili. Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) uviedla, že preteky boli zrušené „z dôvodu extrémneho vetra v danej chvíli a predpovede so silnejúcim vetrom po zvyšok dňa, z dôvodu bezpečnosti a spravodlivosti voči všetkým pretekárom“.Riaditeľ pretekov FIS Markus Waldner uviedol, že preteky budú preložené, pričom dátum a miesto konania budú pravdepodobne oznámené v najbližších dňoch. Za posledných sedem rokov sú to už tretie preteky, ktoré museli byť zrušené pre silný vietor.V čase prerušenia pretekov bol na líderskej pozícii rakúsky lyžiar Marco Schwarz, ktorý napriek náročným podmienkam predviedol takmer bezchybnú jazdu a pred obhajcom veľkého krištáľového glóbusu, Švajčiarom Marcom Odermattom , viedol o 29 stotín sekundy. Adam Žampa po svojej jazde strácal na Schwarza 3,62 s a figuroval na priebežnej 39. priečke. Andreas Žampa svoju jazdu v 1. kole nedokončil.Nórka Ragnhild Mowinckelová odchádzala zo sobotňajších pretekov v obrovskom slalome v rakúskom Söldene v rámci Svetového pohára 2023/2024 v slzách po tom, ako sa stala prvou lyžiarkou, ktorá bola diskvalifikovaná za zakázaný typ vosku na lyžiach.Dvojnásobnú striebornú olympijskú medailistku zo ZOH 2018 v Pjongčangu diskvalifikovali po 1. kole v Söldene, keďže jej lyže neprešli povinným testom, a do 2. kola už nemohla nastúpiť.Preteky napokon vyhrala Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová pred Taliankou Federicou Brignoneovou a Slovenkou Petrou Vlhovou. Obhajkyňa veľkého krištáľového glóbusu, Američanka Mikaela Shiffrinová, skončila na úvod sezóny na šiestom mieste.Pravidlo platné od tejto sezóny zakazuje používať fluórovaný vosk pri príprave lyží pred pretekmi. Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) zakázala túto látku na svojich súťažiach po rokoch diskusií o možnom škodlivom účinku fluórovaného vosku na zdravie a životné prostredie. „Musíme zistiť, čo sa stalo. Nesnažíme sa podvádzať, pretože to je pre mňa to najhoršie,“ povedala Mowinckelová pre nórsku televíziu TV 2.Riaditeľ ženských pretekov FIS Peter Gerdol uviedol, že Mowinckelovej jedna lyža „vykazovala pomerne vysokú hodnotu, oveľa vyššiu ako minimálna povolená hranica, takže organizátori nemali inú možnosť ako športovkyňu diskvalifikovať“.