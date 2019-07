Obsah rádionuklidov v stavebnom materiáli treba oznámiť

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. júla (TASR) - V zákone o radiačnej ochrane sú povinnosti fyzickej osoby ako podnikateľa alebo právnickej osoby, ktorá vyrobila stavebný materiál alebo ho doviezla z tretích krajín, zistiť pred prvým uvedením na trh a pri každej jeho zmene obsah prírodných rádionuklidov. Výsledky stanovenia ich obsahu v stavebnom materiáli má oznámiť Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR do jedného mesiaca od ich získania. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Daša Račková v súvislosti s témou radónu a ochranou zdravia obyvateľstva.V uvedenom zákone sú požiadavky na kvalitu stavebných materiálov z hľadiska obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli a referenčná úroveň efektívnej dávky pre stavebný materiál, dodala Račková s tým, že na webovej stránke ÚVZ SR je uvedený rozsah údajov na oznamovanie výsledkov stanovenia obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli.Táto právna úprava uvádza, že je napríklad pokuta za nezabezpečenie stanovenia rádiologických ukazovateľov v stavebnom materiáli a za nevykonanie opatrenia na zníženie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebnom materiáli pri prekročení referenčnej úrovne a nesplnením si povinností.zdôraznila.V súvislosti s Národným akčným radónovým plánom SR na roky 2020 až 2024 uviedla predpoklad, že by mal byť predložený do legislatívneho konania počas jesene 2019 po prerokovaní s dotknutými rezortmi a organizáciami.Stratégiou akčného plánu bude podpora zdravého správania a menej škodlivého prostredia na zníženie rizika vzniku rakoviny pľúc obyvateľstva ako dôsledku zvýšeného ožiarenia radónom vo vnútornom ovzduší budov.Návrh plánu ustanovuje okrem iného aj realizáciu radónového prieskumu na stanovenie hodnoty priemernej objemovej aktivity radónu za kalendárny rok v budovách s pobytovými priestormi, identifikáciu území so zvýšeným výskytom radónu, identifikáciu budov s možným zvýšeným výskytom radónu, sprístupnenie výsledkov radónového prieskumu odbornej a laickej verejnosti. Rovnako ustanovuje zavedenie priebežne aktualizovaného systému informovania o zdravotnom riziku v dôsledku ožiarenia radónom v budovách s pobytovými priestormi a na pracoviskách a o preventívnych a nápravných opatreniach v budovách.