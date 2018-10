OBSE odsúdila vraždu bulharskej novinárky, žiada dôkladné vyšetrovanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sofia 7. októbra (TASR) - Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) odsúdila v nedeľu brutálnu vraždu bulharskej novinárky Viktorije Marinovovej a vyzvala na dôkladné vyšetrenie tohto zločinu. Informoval o tom spravodajský server BalkanInsight.com.napísal na Twitteri predstaviteľ OBSE pre slobodu médií Harlem Désir.Európska federácia novinárov (EFJ) pripomenula, že posledný Marinovovej článok sa venoval problému štátnej korupcie.Tridsaťročná Marinovová bola administratívnou manažérkou regionálnej televízie TVN so sídlom v bulharskom meste Ruse, v ktorej mala aj vlastnú politickú talkšou.Obnažené telo novinárky sa našlo v sobotu popoludní v Ruse: bolo ukryté v kríkoch na ťažko prístupnom mieste neďaleko Dunaja. Podľa bulharskej polície bola Marinovová pred vraždou znásilnená a zbitá. Telo obete našiel náhodný okoloidúci, ktorý privolal políciu. Príbuzní novinárku identifikovali po niekoľkých hodinách.Smrť podľa predbežných zistení nastala v dôsledku úderov do hlavy a udusenia.Polícia v Ruse v súčasnosti preveruje, či vražda Marinovovej súvisí s jej prácou, alebo išlo o osobne alebo sexuálne motivovaný zločin. Počiatočné vyšetrovacie úkony súvislosť s jej novinárskou prácou neodhalili.Podľa miestnej prokuratúry vyšetrovatelia nateraz pracujú so všetkými možnými verziami a zatiaľ sa im nepodarilo identifikovať žiadnych podozrivých.Vyšetrovatelia na mieste nenašli novinárkin mobilný telefón, kľúče od auta ani niektoré súčasti jej oblečenia.Posledná Marinovovej odvysielaná reportáž z 30. septembra sa venovala nedávnemu zadržaniu dvoch žurnalistov v meste Radomir ležiacom južne od Sofie. Novinári vyšetrovali okolnosti zničenia dokumentov, ktoré mali dokazovať spojitosť bulharskej stavebnej spoločnosti GP s manipuláciou tendrov EÚ.Bulharsko sa tento rok prepadlo na 111. miesto v globálnom rebríčku slobody médií, ktorý zostavuje medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc (RSF). Ide o najhoršie miesto spomedzi krajín EÚ.Za posledných 12 mesiacov boli v krajinách Európskej únie zavraždení traja novinári, z ktorých dvaja - slovenský novinár Ján Kuciak a jeho maltská kolegyňa Daphne Caruana Galiziová - dokázateľne v súvislosti so svojou prácou.