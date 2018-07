OBSE poprelo prípravy vyslania svojej delegácie na Krymský polostrov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Moskva 30. júla (TASR) - Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) poprel, že by sa zaoberal prípravami na vyslanie svojej delegácie na Krymský polostrov. V rozhovore pre ruskú tlačovú agentúru TASS to v pondelok uviedol hovorca ODIHR Thomas Rymer, ktorý reagoval na správu ruského denníka Izvestija.Izvestija totiž napísali, že ODIHR takúto misiu zvažuje s cieľom posúdiť na Kryme stav dodržiavania ľudských práv.Izvestija vytrhli vetu z kontextu a zverejnili nepravdivú informáciu, dodal Rymer.Uviedol, žeRymer však prízvukoval, žeohľadom podmienok, za ktorých by sa takáto návšteva na Kryme mohla uskutočniť.Agentúra TASS pripomenula, že v uplynulom období pozorovatelia ODIHR opakovane odmietali možnosť svojej návštevy Krymu, aby tam monitorovali voľby do ruského parlamentu či prezidenta Ruskej federácie.Táto situácia je priamym dôsledkom referenda, ktoré sa na Krymskom polostrove konalo 16. marca 2014.Na tomto plebiscite sa podľa oficiálnych výsledkov zúčastnilo viac ako 80 percent oprávnených voličov, pričom za pripojenie polostrova k Rusku sa vyslovilo 96,7 percenta voličov Krymu a 95,6 percenta obyvateľov prístavného mesta Sevastopol.Následne ruský prezident Vladimir Putin 18. marca 2014 podpísal dohovor o prijatí Krymskej republiky a Sevastopolu medzi subjekty Ruskej federácie.Vláda v Kyjeve i západné štáty odmietajú uznať Krym ako súčasť Ruska.