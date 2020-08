Obstarávanie IT diel komplikuje nastavenie legislatívy vo verejnom obstarávaní, tvrdí asociácia IT firiem

Rukojemník IT firiem

Štát metodiku nepoužil

7.8.2020 (Webnoviny.sk) - Súčasné nastavenie slovenskej legislatívy v oblasti verejného obstarávania je problémom, ktorý procesy obstarávania IT diel komplikuje.Informovala o tom v piatok IT Asociácia Slovenska (ITAS), ktorá ako najväčšia domáca profesijná organizácia IT firiem zaslala pripomienky k dokumentu Informatizácia 2.0 - revízia výdavkov z dielne Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) na Ministerstve financií SR ITAS v stanovisku upozornila na viaceré nepresnosti a poukázala na niekoľko ďalších podnetov a aspektov zverejnených v tomto dokumente.Ambíciou ITAS je zvýšiť presnosť a relevantnosť niektorých záverov, ktoré sa v dokumente ÚHP objavili. ITAS považuje za problém aj opakované tvrdenia, ktoré rezonujú najmä v politickej rovine."Často počúvame, že štát je rukojemníkom IT firiem, ktoré ho držia v šachu cez vendor lock-in. Metodika na to, aby sa štát z tejto situácie vymanil, existuje už viac ako jeden a pol roka," upozornil Fitoš.Na metodike podľa neho spolupracovali predstavitelia štátu, záujmových združení aj IT firiem."Odvtedy sme však nezaregistrovali žiadne výrazné odhodlanie na strane štátu použiť túto metodiku a zmeniť neželaný stav," dodal prezident ITAS.Členovia ITAS zastrešujú viac ako 25-tisíc odborníkov a špecialistov na informačné technológie (IT) a informačno-komunikačné technológie (IKT).