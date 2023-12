Obviň Ďurku a dostaneš funkciu, reaguje advokát Kubina na obvinenie vyšetrovateľa a bývalého šéfa inšpekcie Scholtza

„Šetriace opatrenie" ministra vnútra

Obvinenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa

15.12.2023 (SITA.sk) - Policajný vyšetrovateľ Pavol Ďurka a bývalý šéf policajnej inšpekcie Peter Scholtz čelia novému obvineniu. Na sociálnej sieti to potvrdil advokát Peter Kubina s tým, že obvinenie vzniesol vyšetrovateľ policajnej inšpekcie z Banskej Bystrice. Kubina ho označil za vymyslené a nezákonné.Advokát tiež poukázal na to, že vyšetrovateľ inšpekcie, ktorý vzniesol obvinenie o dva dni neskôr, teda od 1. decembra tohto roku, získal funkciu riaditeľa odboru Stred Úradu inšpekčnej služby. „V tomto smere je pre kontext potrebné poznamenať, že „šetriacim opatrením” ministra vnútra SR bol navýšený počet funkcionárov Úradu inšpekčnej služby o osem tabuľkových miest, pričom tak bol navýšený ročný rozpočet na mzdy minimálne o 250-tisíc eur.K 1. decembru 2023 zostávalo na ÚIS neobsadených viacero funkcionárskych pozícií, takže sa zdá, že heslo „Obviň Ďurku a dostaneš funkciu“ je na ÚIS stále aktuálne a v ponuke je stále dostatok funkcií pre tých, ktorí sa na to podujmú,“ skonštatoval Kubina.Podľa medializovaných informácii boli Ďurka a Scholtz obvinení zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Dôvodom nového obvinenia má byť videozáznam spred budovy policajnej inšpekcie, ktorý dal Scholtz uchovať a odovzdal pred dvoma rokmi na vyžiadanie vyšetrovateľov NAKA do ich spisu.„Video súviselo s vyšetrovaním podozrení voči vyšetrovateľke inšpekcie Diane Santusovej a jej kolegom. Ďurku so Scholtzom podozrievajú, že záznam využili na diskreditáciu Santusovej,“ napísal portál Aktuality.sk.