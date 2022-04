Obvineného podnikateľa Výboha bude obhajovať aj bývalý námestník generálneho prokurátora USA

Advokátska kancelária Pillsbury

Spravodlivý a zákonný prístup

29.4.2022 (Webnoviny.sk) - Novým členom právneho tímu, ktorý zastupuje obvineného podnikateľa Miroslava Výboha , sa stal bývalý námestník generálneho prokurátora Spojených štátov amerických Richard Donoghue V súčasnosti je právnikom americkej advokátskej kancelárie Pillsbury so 150-ročnou tradíciou v poskytovaní právneho zastúpenia. Donoghue povedie tím právnikov z Pillsburry, ktorí sa pripoja k existujúcemu tímu slovenských advokátov a k pražskej pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie Dentons.Donoghue sa počas svojej prokurátorskej kariéry venoval prípadom využívajúcim spolupracujúcich svedkov a protikorupčným vyšetrovaniam.„Dodatočné odborné znalosti a skúsenosti svetového formátu nám pomôžu dokázať to, čo celý čas tvrdíme, a teda, že vyšetrovanie prípadu sprevádza enormné množstvo zákonných pochybení, nedostatok dôkazov a dve pochybné svedectvá spolupracujúcich obvinených Františka Imreczeho Michala Suchobu ," priblížil Výbohov obhajca Ladislav Smejkal Donoghue skončil v pozícii námestníka generálneho prokurátora USA v januári 2021. V tejto pozícii bol okrem iného spoluzodpovedný za vedenie Ministerstva spravodlivosti Spojených štátov amerických, ktoré má zodpovednosť za všetky federálne žaloby v USA.„Prijal som ponuku stať sa súčasťou tímu zastupujúceho Výboha s cieľom zabezpečiť mu spravodlivý a zákonný prístup zo strany justičných orgánov a polície na Slovensku," ozrejmil Donoghue.Venovať sa chce tiež využívaniu inštitútu spolupracujúcich obvinených, teda takzvaných kajúcnikov, v slovenskom právnom systéme. „Nakoľko mám pocit, že jeho využitie je veľmi nejasne formulované a v porovnaní so Spojenými štátmi mu chýbajú predovšetkým jasné a prísne pravidlá," dodal.