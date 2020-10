Obvineného starostu Nového mesta Kusého prepustili, prokurátor podal sťažnosť

Zadržaný od stredy

Konflikty s developermi

4.10.2020 (Webnoviny.sk) - Obvineného starostu bratislavského Nového mesta Rudolfa Kusého nevzal Okresný súd Bratislava III do väzby. Pre médiá to potvrdil samotný obvinený, keďže bol zároveň prepustený z policajného zadržania.Vo veci však ešte bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave, keďže prokuratúra podala proti rozhodnutiu sťažnosť.Bratislavská krajská kriminálna polícia zadržala Rudolfa Kusého v stredu doobeda. "Vyšetrovanie tejto trestnej činnosti bolo začaté na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave III, no prípad si pre jeho rozsah a závažnosť na základe výberovej príslušnosti prevzal odbor kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave," uviedla vtedy bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.Vyšetrovateľ zadržaného obvinil z dvoch prečinov a z dvoch zločinov zneužívania právomoci verejného činiteľa. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov.Samotný obvinený vidí za svojim stíhaním konflikty s developermi o povolenie stavieb. Tí z tohto dôvodu vo veci podali trestné oznámenie. "Ja si myslím, že rozhodne mojim konaním nebolo cieľom nikoho poškodiť," povedal Rudolf Kusý s tým, že ak je presvedčený, že sú dôvody zamietnuť stavby, zamietne ich.Jeho advokátka Eva Mišíková zdôraznila, že skutky kladené obvinenému za vinu v žiadnom prípade nie sú trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa. "Ani jeden z tých skutkov nenapĺňa podstatu trestného činu," dodala.