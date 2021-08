Obvineného svedka Dömötöra čaká súd, schvaľovať bude dohodu o vine a treste

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.8.2021 (Webnoviny.sk) - Dohodu o vine a treste medzi prokurátorom a obvineným svedkom Csabom D. by Okresný súd Bratislava III mohol schvaľovať už v stredu 4. augusta. Ako vyplýva z vyjadrenia súdu, ktoré poskytol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak, v stredu o 08:00 bude súd rozhodovať o ďalšom trvaní väzby obvineného.„V prípade, že strany budú súhlasiť so skrátením lehoty na verejné zasadnutie, bude môcť súd následne pristúpiť k rozhodovaniu na verejnom zasadnutí o návrhu na dohodu o vine a treste," povedal hovorca.Policajná inšpekcia obvinila v utorok 20. júla Csabu D., Mateja Z. Petra P. pre trestné činy krivej prísahy a krivej výpovede a marenia spravodlivosti. Všetci traja vypovedajú v kauzách, ktoré vyšetruje Národná kriminálna agentúra (NAKA) Po Matejovi Z.a Petrovi P., ktorých sa na rozdiel od Csabu D. nepodarilo zadržať, vyhlásili pátranie. Zadržaného Csabu D. vzal súd v piatok 23. júla do väzby. Neskôr ho dozorový prokurátor vyčlenil na samostatné konanie, takže vo veci ďalších obvinených vystupuje ako svedok.