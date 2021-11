Obvinení muži z Piešťan sú podľa ministra Naďa bývalí vojaci, do obchodov chodia provokovať

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.11.2021 (Webnoviny.sk) - Dvaja muži obvinení v súvislosti so zásahom polície v piešťanskom supermarkete sú bývalí vojaci. Potvrdil to v relácii Na telo na televízii Markíza minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).„Vycvičení ľudia, ktorí odišli z ozbrojených síl v rámci očisťovania služby, dnes úplne zámerne chodia z jedného obchodu do druhého na celom Slovensku a provokujú,“ dodal Naď.Polícia vo štvrtok 4. novembra zasiahla proti skupine osôb, ktorá si odmietala nasadiť respirátory. Privolané hliadky v piešťanskom supermarkete opakovane členov tejto skupiny vyzývali, aby si prekryli horné dýchacie cesty, alebo aby obchod opustili a umožnili tak ostatným zákazníkom v pokoji dokončiť svoj nákup.Došlo pri tom k fyzickému konfliktu. Pri incidente boli zranení dvaja policajti a jeden muž. Všetkých jednorazovo ošetrili v nemocnici. Policajné hliadky obmedzili na osobnej slobode troch mužov z Nitrianskeho kraja, ktorých neskôr vyšetrovateľka obvinila z prečinu výtržníctva a z útoku na verejného činiteľa.