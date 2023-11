Obvinení Ukrajinci a Bielorusi putujú do väzby za držbu a výrobu nelegálnych cigariet

Výrobňa nelegálnych cigariet

Vzatie obvinených do väzby

6.11.2023 (SITA.sk) - Súd vzal na návrh prokurátora do väzby 29 obvinených z Ukrajiny a Bieloruska, ktorých príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) odhalili pri držbe a výrobe nelegálnych cigariet.Obvinili ich za zločin porušovania predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru v súbehu s prečinom nepovolenej výroby liehu, tabaku a tabakových výrobkov. Informovala o tom hovorkyňa Generálnej prokuratúry SR Finančná správa spresnila, že osoby odhalil KÚFS pri zásahu v nelegálnej výrobni cigariet. V rámci prehliadky iných priestorov zaistili dve výrobné linky, približne 30 ton tabaku a veľké množstvo už nelegálne vyrobených cigariet.Prokurátor Okresnej prokuratúry Prešov informoval, že u všetkých obvinených existovala dôvodná obava, že by na slobode ušli a mohli by sa skrývať, aby sa vyhli trestnému stíhaniu.Rovnako bola dôvodná obava, že budú pokračovať v páchaní ďalšej trestnej činnosti, a preto bolo všetkých 29 obvinených uplynulý víkend vzatých do väzby.