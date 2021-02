Obvinený exsudca mal vraj kontakty na políciu a mafiu, vypovedal proti nemu aj Pakši

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.2.2021 (Webnoviny.sk) - Obvinený bývalý krajský sudca Richard M. mal kontakty na políciu aj mafiu. Informáciu priniesol Denník N , podľa ktorého to pri výsluchoch uviedli svedkovia. Vypovedať proti nemu mal aj niekdajší zástupca policajného Úradu zvláštnych policajných činností Norbert Pakši Bývalý krajský sudca si podľa svedkov pred akciou Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Búrka zisťoval, či sa jeho osobou zaoberá polícia.Richard M. je od marca obvinený z podplácania. Po akcii Víchrica mu obvinenia rozšírili aj o zasahovanie do nezávislosti súdu. Sudca pre prípravné konanie obvinenému v utorok 16. februára predĺžil väzbu do 11. júna.