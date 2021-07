Obvinený Kvietik je vo väzbe len na základe výpovede kajúcnika, podľa obhajcu je protiprávne zadržaný

Súdy podporujú nezákonný stav

Ďalší obvinení

26.7.2021 (Webnoviny.sk) - Obvinený finančník Martin Kvietik je opakovane protiprávne zadržaný, obvinený a väznený za údajnú korupčnú trestnú činnosť na Slovenskom pozemkovom fonde na základe neoverenej výpovede tzv. kajúcnika.Túto výpoveď v priebehu trestného konania v konkrétnych súvislostiach žiaden z vykonaných dôkazov nepotvrdzuje a podstatnú väčšinu priamo vyvracia. Uvádza sa to v stanovisku advokáta obvineného Dušana Ivana.Navyše, orgány činné v trestnom konaní podľa obhajcu tzv. kajúcnikovi nezákonne poskytli benefit dočasným odložením obvinenia, čo samo osebe vyvoláva nezákonnosť a nedôvodnosť trestného stíhania Martina Kvietika.„Špecializovaný trestný súd i Najvyšší súd SR argumenty obhajoby týkajúce sa nielen tohto nezákonného benefitu, ale aj iných podstatných súvislostí trestného konania pri svojom rozhodovaní o väzbe Martina Kvietika úplne ignorovali a nijako sa s nimi nevysporiadali. Týmto, žiaľ, doposiaľ podporujú neústavný a nezákonný stav, čo je v právnom štáte neprípustné. Martin Kvietik využije v ďalšom konaní na obranu svojich opätovne nespravodlivo poškodzovaných práv všetky dovolené aj mimoriadne právne prostriedky," uviedol advokát.Najvyšší súd SR zamietol v júni sťažnosti Martina Kvietika, Adriany Šklíbovej, Gabriely Bartošovej, Pavla Roháľa, Romana K., Attilu H. a Margity Š. proti rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) , ktorý ich 22. mája vzal do väzby. V prípade Martina Kvietika zároveň súd čiastočne vyhovel sťažnosti prokurátora a vzal ho do väzby aj pre obavu z pokračovania v trestnej činnosti.Obvinených v kauzách Feudál a Latifundista vzal ŠTS v Pezinku do väzby 22. mája pre hrozbu ovplyvňovania svedkov. Sú medzi nimi finančník Martin Kvietik, bývalá riaditeľka SPF Gabriela Bartošová a jej predchodkyňa Adriana Šklíbová. Polícia obvinených stíha pre trestné činy založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prijímania úplatku, podplácania a zneužívania právomoci verejného činiteľa.