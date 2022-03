Obvinený podnikateľ Brhel je politický väzeň, podľa Kaliňáka jeho nevinu potvrdzujú dva znalecké posudky

Politický proces

Posudky vyvracajú obvinenia

24.3.2022 (Webnoviny.sk) - Proces s podnikateľom Jozefom Brhelom označujú jeho advokáti Michal Mandzák Robert Kaliňák za politický. Nevinu ich klienta majú podľa advokátov preukázať dva nezávislé znalecké posudky.Prekáža im tiež zaujatosť sudcu a zabránenie obžalovanému preštudovať si spis. Mandzák s Kaliňákom to vyhlásili na štvrtkovej tlačovej konferencii.„Skutočnosť, že IT spoločnosť Allexis nespôsobila štátu škodu, ale zisk, potvrdil už druhý znalecký posudok. Tentokrát ho vypracovala Slovenská technická univerzita a úplne tak vyvrátila narýchlo pripravený posudok prokuratúry pripravený človekom bez znaleckého certifikátu,“ vyhlásili advokáti.Pripomenuli tiež, že už pod prvý posudok preukazujúci nevinu sa podpísalo päť nezávislých certifikovaných znalcov. „Keď som si naštudoval celé obvinenie podnikateľa Jozefa Brhela, uvedomil som si, že v tomto prípade sa štátna mašinéria ani len nesnaží predstierať, že nejde o vyslovene politický proces,“ povedal Kaliňák.Doplnil, že znalecké posudky, ktoré nezávisle na sebe jednoznačne vyvrátili hlavné tvrdenie obžaloby, že obvinený Brhel spôsobil cez IT spoločnosť Allexis štátu škodu 45 miliónov eur.Potvrdili, že všeobecná hodnota diela informačných systémov Alladin, informačného systému kontrolných známok, a virtuálnej registračnej pokladnice eKasa bola vyhotovená za cenu obvyklú v danom čase a na danom trhu.„Navyše potvrdili, že nielenže štátu nevznikla žiadna škoda, ale Slovenská republika na informačných systémoch uvedenej spoločnosti zarobila sumu 3,7 miliardy eur,“ uzavrel Kaliňák.