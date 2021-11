Obvinený podnikateľ Brhel zostane vo väzbe i naďalej, rozhodol Špecializovaný trestný súd

aktualizované 26. novembra, 13:02



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.11.2021 (Webnoviny.sk) -Špecializovaný trestný súd (ŠTS) predĺžil obvinenému podnikateľovi Jozefovi Brhelovi väzbu do 2. februára 2022. Potvrdila to advokátska kancelária Mandzák a spol. vo svojom profile na sociálnej sieti. „S týmto rozhodnutím však zásadne nesúhlasíme a podali sme voči nemu sťažnosť,“ uviedli.Advokáti zároveň zdôraznili, že nezávislý znalecký posudok vyvracia tvrdenie orgánov činných v trestnom konaní, že obvinený spôsobil štátu škodu vo výške 60 miliónov eur. „Naopak, päť certifikovaných znalcov vo vyše 100-stranovom znaleckom posudku potvrdilo, že nielen štátu nevznikla žiadna škoda, ale SR na informačných systémoch zarobila sumu 3,7 miliardy eur," zdôraznili.Systémy boli podľa obhajcov dodané štátu spoločnosťou Allexis na cenu obvyklú v tom čase na trhu. Doplnili, že obvinenie voči ich klientovi v tejto súvislosti stojí už len na tvrdeniach viacerých kajúcnikov.Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala 29. januára v rámci akcie Mýtnik viaceré osoby v súvislosti s korupciou a machináciami pri verejnom obstarávaní na finančnej správe. Obvinený bol Brhel, ktorý sa v tej dobe nachádzal v zahraničí. Po návrate na Slovensko ho vzali do väzby.