Obvinený z vraždy J. Kuciaka tvrdí, že si mal vraždu objednať cudzinec

Na archívnej snímke polícia odvádza Miroslava M. - jedného z obvinených z budovy Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici. Foto: TASR - Dušan Hein Foto: TASR - Dušan Hein

Bratislava 5. júna (TASR) – Miroslav M., obvinený z minuloročnej vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, údajne tvrdí, že si vraždu novinára objednal cudzinec. Povedať mu to mal ďalší obvinený Zoltán A. Informovala o tom TV Joj.Zoltán A. mal podľa Miroslava M. uviesť, že objednávka vraždy je pre jeho známeho Rusa. Dôvodom malo byť údajne to, že niekomu prekážali Kuciakove články. Obvinený Miroslav M. to mal povedať na výsluchu 11. apríla.