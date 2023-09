Obvinených v rámci akcie Vírus prepustili, potvrdila prokuratúra

Prokuratúra a polícia potvrdili, že všetkých obvinených v rámci policajnej akcie Vírus prepustili. Obvinení budú naďalej stíhaní na slobode.





"Po vykonaní výsluchov a ďalších procesných úkonov boli všetci zadržaní obvinení z akcie Vírus so súhlasom dozorujúceho prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry prepustení," uviedla pre TASR hovorkyňa prokuratúry Zuzana Drobová s tým, že u zadržaných sa rozplynuli obavy z možného kolúzneho konania ako jediného daného dôvodu väzby.Polícia ozrejmila, že všetky osoby boli v rámci zákonnej lehoty zadržania vypočuté. "V tejto trestnej veci boli už skôr vypočutí aj všetci kľúčoví svedkovia," poznamenala. Zdôraznila pritom, že páchanie stíhanej trestnej činnosti bolo ukončené v roku 2020, pričom dve obvinené osoby, teda bývalí príslušníci Vojenského spravodajstva, už dlhodobo v inštitúcii a v rezorte obrany nepôsobia. "Na základe tejto skutočnosti teda nevyplýva dôvodná obava, že by obvinení mohli pokračovať v páchaní trestnej činnosti," vysvetlila polícia."Zároveň možno konštatovať, že vykonanými procesnými úkonmi sa posilnila dôkazná situácia," tvrdí polícia. Obvinený Ján B. sa podľa jej slov aj so svojím obhajcom dostavil k procesným úkonom na Národnej kriminálnej agentúre v stredu doobeda, pričom zadržaný nebol.Národná kriminálna agentúra obvinila v rámci policajnej akcie Vírus 16 fyzických a dve právnické osoby. Okrem iných figurujú medzi obvinenými bývalí riaditelia Vojenského spravodajstva Ľubomír S. a Ján B. Prípad sa týka podozrení z predražených zákaziek pre Vojenské spravodajstvo v rokoch 2013 až 2020. Spôsobená škoda mala byť vo výške najmenej 74 miliónov eur.