Obvinili 20 ľudí, ktorí organizovali pôrody Číňaniek v Kalifornii

Santa Ana 31. januára (TASR) - Kalifornské úrady vzniesli obvinenia voči 20 ľuďom, ktorí organizovali "tehotných Číňaniek do Spojených štátov. Deti, ktoré sa týmto ženám narodili v USA, automaticky získali americké občianstvo, informovala vo štvrtok agentúra AP.Podľa prokuratúry v Los Angeles boli v súvislosti s prípadom vo štvrtok zatknuté tri osoby, voči ktorým vzniesli obvinenia z komplotu, vízového podvodu a prania špinavých peňazí. Súvisiace obvinenia boli vznesené aj voči ďalším 17 osobám.Podľa agentúry AP je to vôbec prvý prípad, keď americké úrady začali trestné stíhanie voči firmám, ktoré takúto pôrodnú turistiku z Číny organizovali. Od tehotných Číňaniek za takéto výlety do Spojených štátov inkasovali tisíce dolárov. Ženy svoje tehotenstvo pred americkými úradmi tajili a poskytovali im nepravdivé tvrdenia ohľadne okolností svojej návštevy USA.Federálni agenti urobili raziu vo firmách, zapletených v tomto nelegálnom biznise, už v roku 2015.