Obvinili mladých lupičov, v rodinnom dome v Košiciach napadli a okradli 70-ročnú ženu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

17.1.2025 (SITA.sk) - Vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove obvinila zo zločinu lúpeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody, spáchaných formou spolupáchateľstva, 15-ročného chlapca a 19-ročného mladého muža. Spoločne s 13-ročným komplicom v stredu 15. januára v nočných hodinách prišli k rodinnému domu v trebišovskom okrese, kde bývala 70-ročná dôchodkyňa.Ženu fyzicky napadli a žiadali od nej peniaze, jeden z páchateľov jej z krku strhol retiazku zo žltého kovu. Z domu zobrali rôzne druhy mäsa, peniaze, mobilný telefón a ďalšie veci.„Pri tomto lúpežnom prepadnutí vystrašená dôchodkyňa utrpela podľa predbežnej lekárskej správy ľahké zranenia s predbežnou dobou liečenia do 7 dní. Krádežou vecí a poškodením dverí jej bola spôsobená materiálna škoda približne 350 eur,“ informovala hovorkyňa košickej krajskej polície Jana Mésarová. Obaja obvinení boli umiestnení do cely policajného zaistenia, vyšetrovateľ spracuje podnet na ich do väzby. Podľa Trestného zákona za tieto skutky, spáchané závažnejším spôsobom konania a na chránenej osobe, hrozí trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov.Mladistvej osobe sa trestná sadzba znižuje na polovicu. Maloletá osoba nie je trestne zodpovedná pre nedostatok veku.