Obyvatelia bulharského priemyselného mesta trpia nedostatkom vody, hrozí humanitárna kríza

25.1.2020 (Webnoviny.sk) - Obyvatelia bulharského mesta, ktoré už niekoľko mesiacov trápi nedostatok vody, protestovali pred sídlom vlády. Požadovali okamžité opatrenia proti hroziacej humanitárnej kríze a vyjadrili podozrenia, že za nedostatkom vody v priemyselnom meste Pernik je korupcia a neschopnosť.Rezervoár Studena Dam, ktorý je jediným vodným zdrojom mesta, bude podľa nich do dvoch týždňov prázdny.Vodná kríza v meste Pernik, ktoré sa nachádza 30 kilometrov západne od hlavného mesta Sofia, vyvrcholila v novembri, keď miestne úrady v súvislosti s nedostatkom vody v neďalekej nádrži zaviedli prídelový systém.Tento mesiac v súvislosti so situáciou rezignoval minister životného prostredia, ktorý čelí obvineniam, že so zásobami vody pre mesto zámerne zle hospodáril.Za to, že dovolil, aby sa voda dostala k miestnym priemyselným podnikom, napriek tomu, že tým ohrozil zásoby pitnej vody pre takmer 100-tisíc ľudí, mu hrozí osemročné väzenie.Obyvatelia Perniku, ktorí majú problémy s pokrytím svojich základných potrieb vody, proti situácii protestujú už niekoľko týždňov.Ich hnev podporilo aj rozhodnutie starostu prvý raz za šesť desaťročí zrušiť veľký medzinárodný tanečný festival, ktorý do mesta každoročne pritiahne tisícky návštevníkov a je významným zdrojom príjmov pre množstvo miestnych.