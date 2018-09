Obyvatelia Diviakov nad Nitricou majú svoju vlastnú náturu

Päticu cintorínov, z ktorých každý má i svoj vlastný dom smútku, trojicu domov kultúry či kostol s dvoma vežami môžu nájsť návštevníci v Diviakoch nad Nitricou. V hornonitrianskej obci v okrese Prievidza sa kedysi ťažilo zlato, ešte v 20-tich rokoch 20. storočia tam tiež stála šibenica a kedysi dávno i dnes už zaniknutý hrad. Na snímke kaplnka v Máčove. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Diviaky nad Nitricou 15. septembra (TASR)- Päticu cintorínov, z ktorých každý má i svoj vlastný dom smútku, trojicu domov kultúry či kostol s dvoma vežami môžu nájsť návštevníci v Diviakoch nad Nitricou. V hornonitrianskej obci v okrese Prievidza sa kedysi ťažilo zlato, ešte v 20. rokoch 20. storočia tam tiež stála šibenica a kedysi dávno i dnes už zaniknutý hrad.Najstaršie dejiny obce sa prelínajú s tými cirkevnými, keďže má však viacero častí, i roky prvých písomných zmienok sa líšia.načrtol starosta Vladimír Pružinec.Obyvatelia častí Diviak nad Nitricou sú podľa neho hrdí na to, z akej časti pochádzajú, nepovedia, že sú z Diviak nad Nitricou, ale Ješkovej Vsi či Baniek.priblížil.Päť obcí, ako podotkol starosta, je i päťkrát viac roboty, a to pri zimnej údržbe či pri kosení. "podotkol.Písomné zmienky o obciach pochádzajú z 13. či 14. storočia, ich história je však staršia, a to pre nájdené pozostatky z lužickej kultúry. "spomenul Pružinec.Obec sa podľa neho spája i s jedným významným rodom.doplnil.Diviaky nad Nitricou sa môžu podľa starostu pochváliť kostolom s dvoma vežami, na Slovensku sú asi dva, pričom prvý je niekde pri Nitre.dodal.Ješkova Ves bola v minulosti vychýrená zábavami, samotná obec je zase preslávená diviackou slivovicou, ktorú pália v tamojšej pálenici. Slivky však vozia z iných miest.Do Diviak nad Nitricou sa sťahujú nové rodiny, umožnila im to nová individuálna výstavba. Časť obce v okrese Prievidza však budúci rok čaká i výstavba kanalizácie, jej absencia je podľa miestnej samosprávy jeden z najpálčivejších problémov.načrtol starosta Vladimír Pružinec.Absencia odkanalizovania Diviak nad Nitricou je podľa neho veľkým problémom.podotkol s tým, že o kanalizáciu tam bojujú už šesť rokov, preto odpočítavajú dni do jej výstavby.priblížil ďalej Pružinec. Pozemky tam podľa neho predával biskupský úrad, obec tam zase zabezpečila vybudovanie inžinierskych sietí, osvetlenia a pripravuje asfaltovanie cesty a vybudovanie chodníkov.Rekonštrukcie by sa mala dočkať i hasičská zbrojnica. Vedľa nej by mohlo v budúcnosti fungovať i krízové centrum, ktoré by obyvatelia využívali v prípade záplav, ale i iných katastrof. Obecná samospráva chce budúci rok zrekonštruovať aj kultúrny stánok v Diviakoch, a to pravdepodobne z úveru.vymenoval starosta s tým, že obec zabezpečila i rekonštrukciu kultúrneho domu na Mačove a toaliet v kultúrnom stánku v Ješkovej Vsi.Do minulosti, keď sa ešte ručne kosilo či mútilo maslo, sa prenesú návštevníci pri vstupe do Mačova, ktorý je časťou Diviak nad Nitricou v okrese Prievidza. Občianske združenie Hipo Mačov sa tam už niekoľko rokov snaží prostredníctvom skanzenu ľudovej kultúry priblížiť, ako sa žilo v týchto časoch.spomenul Anton Blaho starší.Postupne združenie podľa neho kúpilo kone a začalo s nimi robiť podujatia ako furmanské súťaže či Hubertova jazda, neskôr pokračovalo s gazdovskými dvormi.priblížil.Z deviatich zastavení je dnes osem, jedno z nich totiž muselo občianske združenie zbúrať.načrtol Blaho.Pri jednom zo zastavení v Mačove môžu návštevníci nájsť i sochu smoliara, ktorá pripomína, že sa tam kedysi pálila smola z borového dreva a používala sa na mazanie kolies vozov či ozubených kolies rezačiek." priblížil Blaho. V Somorovej Vsi zase ľudia chytali čvíčaly väčšinou do sídiel z konského vlasu. Čvíčaly pritom nechytali len tak z dlhej chvíle, ale aby ich aj jedli.V Mačove môžu návštevníci dnes nájsť múzeum gazdovských dvorov a po novom i múzeum motorizmu, vo Valaskej Belej zase združenie prevádzkuje múzeum plátna, tkáčstva a výšivky.dodal Blaho.Život v Diviakoch nad Nitricou (okres Prievidza) z 20. a 30. rokov minulého storočia a tamojšie tradície približuje nová publikácia, ktorá vznikla vďaka projektu Takto sa u nás žilo, takto sa u nás žije. Na jej tvorbe sa podieľali hneď tri generácie ľudí žijúcich v obci.povedala Alena Hanusová, učiteľka tamojšej základnej školy s materskou školou a spracovateľka publikácie.priblížila ďalej pedagogička. Stredná generácia dobrovoľníkov sa podľa nej okrem zbierania spomienok podieľala aj na vyšívaní výšivky na rukávce, došití hornej časti ženského kroja a zozbieraní tradičných receptov.objasnila Hanusová.Spolu s deťmi nový program aj nacvičili. Studnička program hrdo a už aj v došitých "nových" dievčenských krojoch prezentovala na Hornonitrianskych folklórnych slávnostiach, Letných slávnostiach rudnianskej a belianskej doliny a aj doma na dožinkoch.dodala vedúca malých folkloristov.Trištvrteročná spolupráca dobrovoľníkov troch generácií by sa však nepodarila bez pomoci jednej nadácie, ktorá prispela k vydaniu publikácie s podtitulom Knižočka spomienok na hry, jedlá a nárečové slová v Bankách, Diviakoch nad Nitricou, Ješkovej Vsi, Mačove a Somorovej Vsi. Uviesť do života ju v Diviakoch nad Nitricou plánujú budúci mesiac.