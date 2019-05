Obyvatelia Doneckej ľudovej republiky začali žiadať o ruské občianstvo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Doneck 7. mája (TASR) - Všetky úrady migračnej služby v samozvanej Doneckej ľudovej republike (DĽR) začali v utorok prijímať žiadosti o udelenie ruského občianstva v zrýchlenom konaní. Informovala o tom tlačová agentúra TASS s odvolaním sa na miestne zdroje.uviedol šéf migračnej služby Vladimir Krasnoščeka.Žiadosti pôvodne prijímal iba migračný úrad v Donecku. Proces sa začal 3. mája a na nasledujúci deň bolo poslaných prvých 105 žiadostí do ruskej Rostovskej oblasti na ďalšie posúdenie príslušnými ruskými orgánmi.Ruský prezident Vladimir Putin podpísal 24. apríla dekrét, ktorý zjednodušuje pravidlá získania ruského občianstva pre obyvateľov určitých oblastí juhovýchodnej Ukrajiny.uvádza sa v predmetnom dekréte. Toto rozhodnutie bolo prijaté "so zámerom chrániť ľudské práva a slobody" na základe všeobecne prijatých medzinárodných zákonov.Výnos sa vzťahuje aj na občanov Ukrajiny a osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré sa narodili na Kryme a v Sevastopole a žili tam do 18. marca 2014, ako aj na ich deti, manželov a rodičov. Platí aj pre Ukrajincov, ktorí majú povolenie na prechodný pobyt v Rusku, povolenie na pobyt, osvedčenie o štatúte utečenca alebo osvedčenie o dočasnom azyle.Zjednodušený postup bude platiť pre občanov Afganistanu, Iraku, Jemenu a Sýrie, ktorí sa narodili na území niekdajšej Ruskej federatívnej socialistickej republiky a boli predtým občanmi Sovietskeho zväzu, ako aj pre ich deti, manželov a rodičov.