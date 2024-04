Obyvatelia goralskej obce Lendak volia tradične v krojoch a rovno na ceste z kostola (video+foto)

Občania prichádzajú rovno z kostola

Región, kde ľudí živí pôda





V goralskej obci Lendak, ktorá má približne 5 570 obyvateľov, v prvom kole prezidentských volieb vyhral Ivan Korčok , ktorý oslovil 830 voličov, čo predstavuje 44,48 percenta hlasov. Peter Pellegrini získal 19,82 percenta hlasov, a tesne za ním skončil Štefan Harabin , ktorý dosiahol 18,59 percenta hlasov. Volebná účasť prekročila 48 percent.

6.4.2024 (SITA.sk) - V jednej z najväčších obcí na Slovensku, v Lendaku v okrese Kežmarok, prišlo za prvú polhodinu volieb v jednom zo štyroch okrskov odvoliť asi tridsať ľudí. Prvú väčšiu vlnu voličov zažila volebná miestnosť v kine pri obecnom úrade krátko pred ôsmou hodinou ráno, keď sa v miestnom kostole skončila ranná svätá omša.Už tradične viacerí Lendačania, najmä starší, prichádzajú do volebnej miestnosti rovno z kostola, viacerí z nich oblečení v miestnom tradičnom kroji. Potvrdil to pre agentúru SITA aj predseda prvého okrsku v Lendaku Anton Nálepka.Volebná účasť v Lendaku zvykne podľa Nálepku kopírovať priemerné výsledky v krajine. Prví voliči prichádzajú už pravidelne hneď zrána.„Tu je to ovplyvnené svätou omšou a prácou na poli, lebo toto je región, kde ľudí živí pôda,“ vysvetlil. Urobila tak aj 72-ročná Mária Halčinová, ktorá sa najprv pomodlila v kostole a následne odvolila.„Voľby považujem za svoju povinnosť. Chceme sa mať lepšie,“ povedala pre SITA. Aj osemdesiatdvaročná Žofia Neupauerová zažila už mnoho volieb a snaží sa žiadne nevynechať.„Chodím voliť, aby dobre bolo, aby nám dobre vládli a neklamali nás. Najprv ideme do kostola a s Božou pomocou sem, aby aj oni vládli s Božou pomocou,“ priblížila pre SITA v goralskom nárečí. Z volebnej miestnosti sa už ponáhľala domov pripravovať obed.