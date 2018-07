Obyvatelia Hlohovca sa musia pripraviť na zvýšený zápach

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Ilustračná snímka. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Hlohovec 18. júla (TASR) – Obyvatelia Hlohovca by mali byť od 27. júla do 14. augusta vystavení zvýšenej hladine zápachu v uliciach. Jeho pôvodcom v danom čase bude farmaceutická firma Saneca Pharmaceuticals, a.s., (predtým Slovakofarma), ktorá má naplánovanú nevyhnutnú odstávku všetkých farmaceutických výrob a niektorých výrob aktívnych farmaceutických látok, tiež energetických zariadení a rozvodov. V rámci nej budú vykonávať preventívne opravy a údržbu zariadení, strojov a technologických celkov. Informuje o tom mesto Hlohovec na svojej webovej stránke.V súvislosti s odstávkou sa bude robiť aj nevyhnutná údržba a čistenie prečerpávacích šácht a nádrží, ktoré sú súčasťou systému kanalizácie a čistenia odpadových vôd, vrátane likvidácie zachytených nečistôt a kalov. Pri tejto činnosti podľa skúseností z minulých rokov nevyhnutne dochádza k zvýšenej tvorbe zápachu v okolí prečerpávacej stanice. "Napriek všetkému úsiliu nebude možné zápach úplne eliminovať. Zapáchajúce látky, ktoré sa pri uvedených činnostiach uvoľnia do ovzdušia, nemajú negatívny význam na zdravie obyvateľov mesta Hlohovec," informuje spoločnosť Saneca Pharmaceuticals.