Obyvatelia Humenného sa môžu zapojiť do jesenného upratovania

Humenné 25. septembra (TASR) – Humenčania sa môžu v najbližšom období zapojiť do jesenného upratovania. Jeho termín samospráva určila od 2. októbra do 9. novembra.Ako informuje na svojej webovej stránke, čistiť sa budú verejné priestranstvá, námestia a parky, ale aj bytové a rodinné domy v spolupráci s ich užívateľmi. Realizovať sa bude tiež údržba trávnatých plôch, odstraňovanie čiernych skládok odpadu a nepotrebného materiálu z verejných priestranstiev mesta, v pláne je aj čistenie cintorína.informuje radnica s tým, že počas jesenného upratovania na to vyčlenia štyri mechanizmy, v prípade potreby aj ďalšie.Obyvateľom budú slúžiť aj veľkoobjemné kontajnery. Podrobný rozpis, v ktorých lokalitách ich umiestnia a kedy, nájdu záujemcovia na webovej stránke mesta. Do alebo ku kontajnerom nemožno ukladať drobný stavebný odpad. Občania mesta ho môžu odovzdať od 6. do 14. h v pondelok až piatok do prevádzky Technických služieb mesta Humenné na Sninskej ulici. Rovnako tak môžu urobiť v prípade biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), akumulátorov a batérií, odpadových olejov z motorových vozidiel a vyradených elektronických zariadení.informuje samospráva.