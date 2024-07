Obyvatelia keltského hradiska v Jánovciach sa venovali spracovávaniu železa, potvrdil archeologický výskum (video)

Zachytili sídliskové kultúrne vrstvy

19.7.2024 (SITA.sk) - Štvrtá sezóna archeologického výskumu keltského hradiska v Jánovciach-Machalovciach neďaleko Popradu potvrdila, že jeho obyvatelia sa intenzívne venovali spracovávaniu železa.O jeho výsledkoch v piatok počas tlačovej konferencie v Jánovciach informovala vedúca výskumu Mária Hudáková z Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi.Výskum na hradisku, ktoré bolo osídlené v období neskorej doby kamennej, eneolitu a predovšetkým v dobe laténskej a staršej dobe rímskej, robili počas júla.Po troch rokoch výskumu sa aktivity výskumného tímu presunuli do priestoru 30 hektárov veľkého predhradia, ktoré sa nachádza východne od hradiska.„Na základe výsledkov geofyzikálneho merania z roku 2023 a zberov archeologických nálezov v rokoch 2020 – 2022 boli vytypované vhodné miesta na overenie archeologického potenciálu tejto časti archeologickej lokality,“ priblížila Hudáková.Prostredníctvom sondážneho výskumu sa archeológom podarilo zachytiť sídliskové kultúrne vrstvy a objekty datované do obdobia 1. storočia pred Kristom.„Početné archeologické nálezy poukazujú na to, že obyvatelia hradiska a jeho predhradia sa venovali v danom období špecializovanej remeselnej činnosti. V preskúmaných sondách bolo prostredníctvom nálezov železnej strusky doložené tavenie železa, ktorého zdroje sa nachádzajú predovšetkým južne od lokality v Slovenskom Rudohorí,“ ozrejmila vedúca výskumu.Mince nájdené počas archeologických prieskumov v predchádzajúcich rokoch podľa jej slov dokladajú aj významný obchodný charakter hradiska, pričom jedným z artiklov bolo aj železo. Jánovce pritom ležia na križovatke významných ciest smerujúcich zo západu na východ a z juhu na sever.Vzácnejším nálezom v rámci tohtoročnej výskumnej sezóny je podľa archeológa Dominika Repku z Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre strieborná minca z 1. storočia pred Kristom, ale aj dácka šálka.„Je celá, respektíve, dá sa zrekonštruovať, čo je unikátom. Je to prvý takýto kompletný nález z územia Spiša,“ dodal.Archeológom sa počas predošlých výskumov v lokalite v rokoch 2021 až 2023 podarilo objaviť tisíce nálezov rôzneho druhu. Niektoré si môžu pozrieť návštevníci Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi v expozícii História Spiša. Ide o unikátnu bronzovú sošku Kelta so zlatými očami a výber keltských mincí.„V uvedených rokoch sa skúmala severozápadná časť opevnenia hradiska, ktoré pozostávalo z dvojice valov, medzi ktorými sa nachádzala priekopa. Dosiaľ sa na tomto mieste preskúmala časť vnútorného valu, teda hradby tvorenej drevenou roštovou konštrukciou vyplnenou nasucho naukladanými kameňmi a hlinou a časť priekopy,“ priblížila Hudáková.Na základe hnuteľných archeologických nálezov, ako aj výsledkov rádiouhlíkového datovania spomínanej konštrukcie, archeológovia zistili, že skúmané opevnenie bolo vybudované v období eneolitu badenskou kultúrou. Tá osídľovala Spiš v období druhej polovice 4. tisícročia až na začiatku 3. tisícročia pred Kristom.„Opevnenie bolo neskôr v neskorej dobe laténskej, konkrétne na začiatku 1. storočia pred Kristom, nositeľmi púchovskej kultúry prebudované. Následne v závere 1. storočia pred Kristom ho pravdepodobne zničili nepriatelia, ktorí hradisko dobyli,“ dodala Hudáková.Výskum v Jánovciach realizovalo Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Múzeom v Kežmarku a súkromnou archeologickou spoločnosťou.Získané hnuteľné archeologické nálezy budú po skončení výskumu ďalej spracovávané, a to aj s použitím moderných archeologických a prírodovedných analýz.