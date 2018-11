Obyvatelia mesta Wen-šan v Číne môžu chodiť von so psami len v noci

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 6. novembra (TASR) - V čínskom meste Wen-šan zakázali obyvateľom, aby chodili von so psami za denného svetla. Psy majú tiež úplný zákaz vstupu do parkov, nákupných centier, športových zariadení a iných verejných priestorov, informovala v utorok agentúra AP.Nariadenie, ktoré vydalo mesto v provincii Jün-nan 29. októbra, sa považuje za najobmedzujúcejšie v krajine, kde vlastníctvo psa je už dlho terčom prísnych regulácií.V časoch zakladateľa komunistickej Číny Mao Ce-tunga sa vlastníctvo domácich miláčikov pokladalo za buržoázne snobstvo. Situácia sa zmenila v minulých desaťročiach, keď sa Číňania stali bohatšími, ale ich rodiny sa zmenšili.Mnohé mestá však stále určujú, aké veľké psy môžu žiť v tej-ktorej oblasti. V Pekingu napríklad nemôžu ísť veľké psy do centra mesta. Psie parky sú ojedinelé a psy musia byť takmer stále na vôdzke.Mesto Wen-šan išlo ešte ďalej a rozhodlo, že psy môžu byť vonku iba v čase od desiatej večer do siedmej ráno. Vôdzka nemôže byť pritom dlhšia ako jeden meter a so psami môžu chodiť iba dospelí.Aj napriek tomu, že držanie psov je čoraz populárnejšie, mnohí Číňania zostávajú ostražití pred divými alebo voľne pustenými psami. Neočkované psy tiež môžu do veľkej miery za šírenie besnoty. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zomrie na túto chorobu v Číne každý rok približne 2000 ľudí.