Obyvatelia Novej Kaledónie sa aj v treťom referende zhodli proti nezávislosti od Francúzska

Voliči v Novej Kaledónii aj v treťom referende rozhodli, že chcú zostať súčasťou Francúzska. Podľa oficiálnych výsledkov sa proti nezávislosti vyjadrilo 96 percent voličov. Účasť však bola nízka, len 42 percent, keďže referendum bojkotovali zástancovia nezávislosti

Rozhodli sa zostať

Vojenská základňa

Dekolonizačný proces

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.12.2021 (Webnoviny.sk) -„Dnes večer sme Francúzi a takí aj zostaneme. Už sa nedá vyjednávať,“ vyjadrila sa líderka regiónu Južná Provincia Sonia Backers, ktorá je horlivá lojalistka.Prezident Emmanuel Macron výsledok privítal s tým, že je to potvrdenie role Francúzska v indicko-tichomorskom regióne. Dnes je „Francúzsko ešte krajšie, pretože sa Nová Kaledónia rozhodla zostať,“ povedal v televíznom prejave.Bojkot nespomenul, podotkol len, že voliči zostávajú „hlboko rozdelení“ a zaviazal sa, že bude „rešpektovať všetkých Kaledónčanov“, aj tých, čo hlasovali za osamostatnenie. Prezident tiež avizoval rokovania o budúcom postavení zámorského územia.Separatistickí aktivisti sú z výsledkov sklamaní. Vyzývali na odloženie hlasovania, keďže je pandémia, a sťažovali sa na to, že francúzska vláda sa snaží ovplyvniť kampaň . Preto aj vyzvali svojich podporovateľov, aby nehlasovali.Referendum monitorovala Organizácia Spojených národov, ktorá podporuje dekolonizačný proces v Novej Kaledónii, aj Fórum tichomorských ostrovov.Nová Kaledónia sa nachádza v Tichom oceáne východne od Austrálie. Teritórium je súčasťou Francúzska od roku 1853 a nachádza sa tam jedna z dvoch francúzskych vojenských základní v Tichomorí.Nedeľňajšie referendum je tretie a posledné v rámci desaťročí trvajúceho dekolonizačného procesu vychádzajúceho z násilností v 80. rokoch minulého storočia, ktoré viedli k Nouméjskej dohode. Na základe nej dala francúzska vláda Novej Kaledónii širokú autonómiu.Proces je zameraný na zmiernenie napätia medzi domorodými Kanakmi, ktorí chcú nezávislosť, a tými, ktorí chcú zostať súčasťou Francúzska. Predošlé dve referendá sa konali v roku 2018 a 2020, pričom v oboch občania boli prevažne proti osamostatneniu.Spomenutý proces sa však s posledným referendom nekončí. Štát, separatisti a lojalisti majú teraz 18 mesiacov na to, aby sa dohodli na novom statuse pre územie a jeho inštitúciách v rámci Francúzska.