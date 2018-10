Obyvatelia Šamorína môžu v sobotu odniesť do zberu nebezpečný odpad

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Šamorín 25. októbra (TASR) – Obyvatelia mesta Šamorín - fyzické osoby, môžu v sobotu (27.10.) od 8.00 h do 14.20 h priniesť do separovaného zberu nebezpečný odpad z domácností. Informoval o tom referát životného prostredia Mestského úradu v Šamoríne.Ako informuje samospráva mesta, obyvatelia môžu do zberu odovzdať staré farby, riedidlá a rozpúšťadlá, nepoužité pesticídy, postreky, obaly od pesticídov, rozpúšťadiel a farieb. Na odovzdaných obaloch musia byť riadne vyznačené informácie o výrobcovi, obsahu účinnej látky alebo názov výrobku. Nádoby musia byť uzatvorené. Odovzdať sa nesmú neoznačené obaly od farieb, rozpúšťadiel a pesticídov, odpadové oleje, elektrospotrebiče, batérie a akumulátory.Nebezpečný odpad možno odovzdať od 8.00 do 8.45 h na Kasárenskej ulici na parkovisku pred budovou firmy Ravtex, od 9.00 h do 9.45 h na Pomlejskej ulici pri bývalej železničnej stanici, od 10.00 h do 10.45 h na Slnečnej ulici na parkovisku pri gymnáziu, od 11.00 h do 11.45 h v Čilistove pred bývalou požiarnou zbrojnicou, od 12.00 h do 12.45 h v Mliečne pred hostincom Zlatý Kohút, od 13.00 h do 13.20 h v Kráľoviankach pri autobusovej zastávke, od 13.30 h do 13.50 h v Bučuháze pri autobusovej zastávke a od 14.00 h do 14.20 h v Šámote pri autobusovej zastávke.