Obyvatelia Turčeka zablokujú premávku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Turček 3. mája (TASR) - Obyvatelia Turčeka v okrese Turčianske Teplice plánujú v piatok na polhodinu zablokovať premávku na ceste, ktorá prechádza obcou. Dôvodom ich konania je to, že cestári ani po roku nezačali s prácami na stabilizovaní svahu a s opravou cesty, a to ani v úseku, ktorý sa zvažuje na rodinný dom.Cesta je v havarijnom stave už od 25. apríla minulého roka, keď tam došlo k nehode nákladného auta, ktoré sa prevrátilo, keďže sa pod ním zosunula krajnica. "spomenul pre TASR starosta obce Ján Teltsch.Situácia sa podľa neho v podstate stále zhoršuje. "" zdôraznil.Komunikácia je vo veľmi zlom technickom stave, starosta v tejto súvislosti podal aj trestné oznámenie a obec má podľa neho aj vyjadrenie od polície, ktorá je ochotná cestu uzatvoriť, pretože už nespĺňa štandardy, ktoré by mala mať.dodal.reagovala hovorkyňa SSC Lucia Karelová. V rámci schváleného rozpočtu od Ministerstva dopravy a výstavby SR má však SSC podľa nej schválené finančné krytie iba na projekčné práce.Mimoriadnu situáciu vyhlásila obec ešte vlani v auguste. Cestári následne zúžili dopravu do jedného jazdného pruhu. Podľa technickej štúdie, ktorú si dala SSC vypracovať, by malo zabezpečenie svahu vyjsť približne na 13 miliónov eur.