Obyvateľom poškodeným výbuchom plynu v Prešove pomáhajú aj banky

Na snímke interiér bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove, ktorý poškodil piatkový (6. decembra) výbuch plynu. Foto: TASR - KR HaZZ v Prešove Foto: TASR - KR HaZZ v Prešove

Bratislava 11. decembra (TASR) - Obyvateľom, ktorým minulotýždňový výbuch plynu v Prešove spôsobil značné materiálne škody, vychádzajú v ústrety aj banky. TASR o tom informovali Slovenská sporiteľňa a VÚB banka.Slovenská sporiteľňa uviedla, že viacerí z ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou, mali svoje byty kúpené na hypotéku. Podmienkou poskytnutia hypotéky je poistenie založenej nehnuteľnosti, teda ak si v bytovke na Mukačevskej 7 niekto kúpil byt na hypotéku, musel ho mať poistený. Štandardne by poškodení mali v prvom kroku kontaktovať svoju poisťovňu a nahlásiť škodu. Slovenská sporiteľňa však chce svojim klientom zo zničenej bytovky pomôcť s vybavovaním poistných udalostí tak, aby to pre nich bolo čo najmenej administratívne náročné. Súčasne pripravila ďalšie mimoriadne opatrenia.Banka pomôže svojim 39 klientom z Mukačevskej 7 a v najbližších dňoch pošle každému z nich na účet v Slovenskej sporiteľni aj mimoriadnu finančnú pomoc vo výške 1000 eur.Ak majú poškodení klienti záujem, môžu vybavovanie poistnej udalosti nechať na svoju banku. Stačí, ak prídu do pobočky sporiteľne na Masarykovej 10. Tým, ktorí si to chcú vybaviť sami, v pobočke vysvetlia, ako na to.Pokiaľ majú klienti Slovenskej sporiteľne z Mukačevskej 7 v tejto banke hypotéku či spotrebný úver, majú možnosť využiť na 6 mesiacov odklad splátok a zníženie úročenia na 0,1 %.Klienti, ktorí majú v banke otvorený účet, ho budú môcť využívať počas 6 mesiacov zadarmo. Koordinačným miestom pre klientov je pobočka Slovenskej sporiteľne na Masarykovej 10 v Prešove.Plán pomoci pripravila pre poškodených z Prešova aj VÚB banka. Napríklad klientom z uvedeného bytového domu odpúšťa poplatky za vedenie účtu na 1 rok. Klientom s hypotékami a pôžičkami dáva odklad splátok na pol roka a jednej rodine poskytne ako dočasné bývanie služobný byt, ktorý má banka k dispozícii priamo v Prešove.informovala banka.