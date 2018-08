Obyvateľov L. Kľačian prezývajú žabiari, pretože jedli žabie stehienka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Liptovské Kľačany 1. septembra (TASR) – Obyvateľov Liptovských Kľačian v okrese Liptovský Mikuláš už od dávnych čias prezývajú žabiari, pretože konzumovali žabie stehienka. Podľa starostu obce Jána Hollého to však nebola žiadna nadávka a aj keď by sa mohlo zdať, že to bolo jedlo chudobných, opak je pravdou.povedal pre TASR.vysvetlil Hollý.Dodal, že on sám ešte ako chlapec ochutnal žabu a skutočne to bola delikatesa, ale najesť sa z toho nedalo.opísal.Prezývky medzi miestnymi nie sú ničím výnimočným. Obyvateľov susednej obce Ľubeľa dodnes prezývajú strigy, Dúbravcov drobári alebo kutle.