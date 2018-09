Obyvateľov Liptovských Kľačian už oddávna prezývajú žabiari

Na snímke farský kostol sv. Alžbety v Liptovských Kľačanoch 31. augusta 2018. Foto: TASR Miroslava Siváková Foto: TASR Miroslava Siváková

Výhodná poloha obce prináša záujem o bývanie, problémom sú pozemky



Málo známa Kľačianska dolina ukrývala v minulosti vojakov i Židov



Ochotníckeho ducha priniesol do obce G. F. Belopotocký, ktorý tu žil

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovské Kľačany 1. septembra (TASR) – Obyvateľov Liptovských Kľačian už od dávnych čias prezývajú žabiari, pretože konzumovali žabie stehienka. Podľa starostu obce Jána Hollého to však nebola žiadna nadávka a akokoľvek by sa mohlo zdať, že to bolo jedlo chudobných, opak je pravdou.povedal pre TASR.vysvetlil Hollý.Dodal, že on sám ešte ako chlapec ochutnal žabu a skutočne to bola delikatesa, ale najesť sa z toho nedalo.opísal. Prezývky medzi miestnymi nie sú ničím výnimočným. Obyvateľov susednej obce Ľubeľa dodnes prezývajú strigy, Dúbravcov drobári alebo kutle.Konzumácia žiab však nie je jedinou zaujímavosťou, ktorou je obec charakteristická. V minulosti patrili Liptovské Kľačany do územia Ľubele, teda prvé písomné zmienky sa datujú ešte do tohto obdobia. V roku 1339 je datovaná prvá zmienka, keď tu dal miestny zemepán Kunč postaviť kostol zasvätený svätej Alžbete Uhorskej. Odvtedy stojí na farskom vrchu.ozrejmil starosta.Vežu podľa neho nepostavili z dôvodu, že na kopci je narušená statika.dodal. Vežu nakoniec vystavali v 60. až 70. rokoch 20. storočia pri kostole.V roku 1339, keď postavili kostol, bývali v Liptovských Kľačanoch len domkári, konkrétne sedem domov. Obec sa začala rozrastať až v 19. storočí.uzavrel Hollý s tým, že v modernejších dobách to bolo už len spomínané drevorubačstvo a poľnohospodárstvo.Výhodná geografická poloha obce Liptovské Kľačany, ktorá sa nachádza neďaleko cesty prvej triedy medzi Ružomberkom a Liptovským Mikulášom, prináša v posledných rokoch zvýšený záujem o bývanie. Obec síce pozemky na predaj nemá, no podľa starostu Jána Hollého sú isté riešenia, ktoré sa ponúkajú. Miestni totiž majú vlastné pozemky a v súčasnosti sa pripravuje ich rozparcelovanie.uviedol starosta pre TASR. Zvyšujúci sa dopyt si vysvetľuje najmä tým, že obec je pokojná a obyvatelia i návštevníci to majú blízko k mestu, lyžiarskym strediskám i k akvaparkom.Čo však miestni vnímajú ako nevýhodu, je najmä chýbajúca kanalizácia, ktorá je momentálne témou číslo jedna.informoval Hollý s tým, že do budúcna prichádza do úvahy aj výstavba pamätnej izby významnému obyvateľovi obce Gašparovi Fejérpataky-Belopotockému či rekonštrukcia miestnych ciest.V uplynulom období tiež samospráva obce zrealizovala úpravy cintorína v strmom brehu, ktorý nemal schody a pešník.poznamenal starosta. Rekonštrukciou a rozšírením prešiel obecný rozhlas a zrealizovali aj prekládku striech na bytových domoch, ktoré neboli v dobrom stave a nájomníci sa sťažovali. V obci nedávno pribudol i kamerový systém.uviedol Hollý.V roku 2010 aj 2017 boli Liptovské Kľačany skúšané veľkou vodou. V obci preto museli urobiť protipovodňové opatrenia v podobe regulácie a čistenia miestneho potoka či opravy priepustov.vysvetlil starosta.Za posledné obdobie pribudli v Liptovských Kľačanoch nádoby na separovaný zber cez združenie Ekológ, aby tak domácim obyvateľom uľahčili separovanie.povedal. Podľa starostu odpad každoročne pribúda a spolu s ním sa zvyšuje aj finančná záťaž na obecný rozpočet. Informovanosť obyvateľov zabezpečuje od roku 2015 polročník s názvom Kľačiansky hlas, v ktorom si miestni môžu prečítať o novinkách, blížiacich sa udalostiach aj investičných akciách v obci.Vzhľadom na počet ľudí a mladých rodín sa v Liptovských Kľačanoch neudržala škola ani škôlka.ozrejmil Hollý. Rodičia teraz vozia deti do škôl v okolitých obciach či do mesta. Pálenica však podľa starostu dnes obec zviditeľňuje v pozitívnom zmysle.uzavrel.Turisticky málo známa Kľačianska dolina, situovaná na severnej strane Nízkych Tatier v katastri obce Liptovské Kľačany, ukrýva niekoľko kamenných útvarov vápencového charakteru, ktoré nepoznajú ani niektorí miestni. Toto miesto sa však v poslednom období stalo dostupnejším, čo spôsobuje, že ľudia objavujú jej skryté krásy. Výnimočnú úlohu plnila Kľačianska dolina v nie tak dávnej minulosti, keď sa tu počas Slovenského národného povstania (SNP) ukrývalo až 1500 vojakov, Pugačevovcov a Židov.povedal pre TASR starosta Liptovských Kľačian Ján Hollý.Na konci doliny bolo počas SNP sídlo hlavného partizánskeho štábu, ktorý sa tam presťahoval z Magurky. Dobové dokumenty hovoria o tom, že tu v tom čase bolo až 1500 vojakov regulárnej armády. Okrem toho sa v doline skrývali aj tí, ktorí sa báli vojny, a viac ako stovka Židov.priblížil starosta.Útočisko v nedostupnej Kľačianskej doline získali aj istí ozbrojení muži a jednotky, ktoré nepodliehali žiadnemu veleniu, takzvaní Pugačevovci. Tí podľa dobových záznamov robili veľmi zle nielen miestnym obyvateľom, ale i tým, ktorí sa v doline ukryli pred prechodom frontuuviedol Hollý s tým, že ku knihe sa opätovne vracia vždy pri oslavách SNP, ktoré v obci aj po rokoch výrazne rezonuje.Tento rok sa v obci už po piatykrát na výročie SNP uskutočnil pietny pochod Kľačianskou dolinou k niekdajším partizánskym bunkrom i kamennému hrobu padlých, ktorý sa nachádza takmer na jej konci. Miestni si tak každoročne pripomínajú obete povstania, aj keď podľa starostu mnoho z nich o týchto udalostiach hovoriť nechce.uzavrel.Duch ochotníckeho divadelníctva v Liptovských Kľačanoch, ktorý so sebou priniesol azda najznámejší obyvateľ obce a zároveň zakladateľ prvého ochotníckeho divadla na Slovensku Gašpar Fejérpataky-Belopotocký, sa začal prejavovať najmä v 50. rokoch minulého storočia. Už v tomto období sa pod vedením režiséra a miestneho učiteľa Jána Andaházyho začali v Liptovských Kľačanoch stretávať milovníci umenia a nacvičovali svoje prvé predstavenia. V minulosti sa nazývali ochotníci Liptovských Kľačian i Kľačiančatá.Gašpar Fejérpataky-Belopotocký pochádzal zo šľachtického rodu Fejérpataky, pôvodne Belopotoczky, s predikátom z Liptovských Kľačian. V dedine žil od svojho 13. do 16. roku, čo je zadokumentované aj v jeho životopise. Ako zakladateľ knihovníctva a ochotníctva v obci pretrváva dodnes - na budove obecného úradu má pamätnú tabuľu. Cieľom samosprávy Liptovských Kľačian do budúcnosti je vybudovať pamätnú izbu, ktorá by pripomínala jeho významnú osobnosť.uviedla pre TASR členka ochotníckeho divadla z Liptovských Kľačian Miriam Devečková.Podľa amatérskej divadelníčky sa atmosféra ochotníckeho divadla nedá popísať, treba ju žiť. V súčasnosti tvorí Ochotníkov Liptovských Kľačian približne 15 členov.priblížila.Od roku 2015, keď opätovne obnovili ochotnícku tradíciu, nacvičili dovedna tri inscenácie – už spomínaný Kamenný chodníček, Keď sa Marka zaľúbila a Akceleranti. Štvrtú inscenáciu začnú nacvičovať v septembri, premiéra bude na Štefana alebo vo fašiangovom období.dodala s tým, že členov divadla vždy poteší, keď pribúdajú noví ľudia, ktorí chcú venovať svoj čas verejnoprospešnému záujmu.