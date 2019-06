Obyvateľov Záhoria i Bratislavy trápia komáre

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava/Vysoká pri Morave 11. júna (TASR) - Obyvateľov obcí v povodí Moravy na Záhorí, ale i mestských častí Bratislavy trápia komáre. Verejnosť, ale i starostovia žiadajú o zásah, súčasnú situáciu opisujú ako kalamitný stav. O situácii v utorok rokovali s predstaviteľmi Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)." opísal pre TASR situáciu vo svojej obci starosta Záhorskej Vsi Boris Šimkovič. Domnieva sa, že BSK neaplikoval v dostatočnom predstihu biologickú látku, ktorá má zamedziť liahnutiu komárov a v súčasnej situácii je možný iba chemický postrek, ktorý však kraj odmieta." myslí si o postupe samosprávneho kraja starosta najzápadnejšieho sídla na Slovensku.Postup BSK a biologickú obranu proti premnoženiu komárov prostredníctvom látky Bti, využívajúcej kmene baktérií napádajúcej larvy komárov, kritizuje aj starosta Vysokej pri Morave a poslanec samosprávneho kraja Dušan Dvoran. Vysvetľuje, že ak prišlo k vyliatiu Moravy počas nedávnych povodňových stavov a polia zaliala voda, je spomínaný spôsob zbytočný a len plytvaním finančných prostriedkov, a v mimoriadnej situácii nie je možné odmietať chemický postrek s argumentom, že 'to treba nechať na prírodu'. "skonštatoval. Upozornil aj na zdravotné riziká a choroby, ktoré prenášajú komáre.vystríhal.Na utorkovom stretnutí vyzval za starostov predsedu BSK Juraja Drobu, aby sa okamžite zasadil o riešenie krízovej situácie s komármi.O tom, či bude postrek, diskutujú aj obyvatelia na sociálnej sieti. "," poznamenáva jeden z diskutérov v Záhorskej Vsi. "pridáva sa ďalšia diskutujúca z Vysokej pri Morave. Ďalší však oponuje.napísal.Téma komárov rezonuje aj v bratislavských mestských častiach. Starostka Devína Ľubica Kolková priznala, že evidujú zvýšené množstvo komárov, ako kalamitný stav to zatiaľ nehodnotí.uviedla Kolková pre TASR. V Dúbravke už podali podnet na hrozbu kalamitného stavu.informovala hovorkyňa mestskej časti Lucia Marcinátová. "spresnila. Karlova Ves chce koordinovať aktivity v spolupráci so splnomocnencom hlavného mesta pre životné prostredie Andrejom Kovaríkom.