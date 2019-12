Obžalovali páchateľa útoku v dome rabína

Ilustračná snímka Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

New York 30. decembra (TASR) - Federálna americká prokuratúra obžalovala v pondelok muža, ktorý vtrhol do domu rabína a pobodal tam päť ľudí. Jeden zo zranených je v kritickom stave, informovala agentúra AP.Graftona E. Thomasa obžalovali - okrem iného - z pokusu o vraždu nebezpečnou zbraňou a spôsobenia zranení.Podľa obžaloby Thomas, ktorý mal tvár zahalenú šatkou, v sobotu večer vtrhol do domu chasidského rabína vedľa synagógy a povedal: "" Potom vytiahol mačetu a začal bodať a sekať ľudí, ktorí tam slávili židovský sviatok Chanuka. Boli ich tam desiatky.Thomasova rodina v pondelok uviedla, že v minulosti trpel duševnými ochoreniami a bol aj hospitalizovaný, že nie je antisemita, že bol vychovaný tak, aby rešpektoval všetky náboženstvá a rasy.K útoku došlo v meste Monsey, ležiacom približne 40 kilometrov severne od New Yorku. Thomas z miesta činu ušiel autom. Polícia ho však zanedlho vypátrala a zatkla.Thomasa v nedeľu oficiálne vzali do väzby a vzniesli voči nemu obvinenia z vlámania a pokusu o päťnásobnú vraždu. On sám sa označil za nevinného. Výšku kaucie stanovili na päť miliónov dolárov.Motív činu zatiaľ nie je známy. V oblasti New Yorku a New Jersey však došlo v posledných týždňoch k sérii antisemitských incidentov, pri ktorých boli fyzicky alebo verbálne napadnuté osoby židovského pôvodu.Podľa očitých svedkov sa páchateľ útoku v Monsey pokúsil vniknúť aj do budovy synagógy nachádzajúcej sa pri rabínovom dome, dvere do nej však boli zamknuté.