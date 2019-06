Očakávané uvoľnenie peňažnej politiky ECB a Fedu viedlo k rastu akcií

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Frankfurt nad Mohanom 22. júna (TASR) – Dax, hlavný index nemeckej akciovej burzy, začiatkom júna výrazne klesol, ale odvtedy sa zotavil a zaznamenal rast vyšší ako 7 %.Vo štvrtok (20. 6.) sa dostal na tohtoročné maximum 12.435 bodov. V piatok klesol index o 0,13 % a obchodovanie skončil na 12.339,92 bodu. V končiacom sa týždni dosiahol prírastok 2,01 %.Index MDax, na ktorom sú kótované akcie stredne veľkých nemeckých firiem, klesol v piatok o 0,43 % na 25.500,86 bodu.Dôvodom pre celkovo dobrú náladu investorov na burze boli správy od Európskej centrálnej banky (ECB) a amerického Fedu, že v krátkom čase uvoľnia svoju peňažnú politiku. Šéf ECB Mario Draghi uviedol, že banka dá do obehu ďalšie miliardy eur v prípade, ak sa výhľad európskej ekonomiky nezlepší. Fed by mal podporiť americkú ekonomiku poklesom svojej hlavnej úrokovej sadzby. Podľa jeho predstaviteľov by jeho hlavná úroková sadzba mala do konca tohto roka klesnúť najmenej raz.V obchodnom konflikte medzi Spojenými štátmi a Čínou sa pozornosť sústreďuje na stretnutie predstaviteľov G20, ktoré bude v nasledujúcom týždni v Japonsku. Na ňom by sa malo uskutočniť aj rokovanie amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga.Pokračovanie obchodného sporu medzi dvoma najsilnejšími svetovými ekonomikami je dôležité aj pre Nemecko. Na začiatku nasledujúceho týždňa bude zverejnená správa ekonomického ústavu Ifo o podnikateľskej klíme najsilnejšieho hospodárstva Európy v júni. V priebehu týždňa budú potom známe údaje o podnikateľskej nálade v europriestore a v USA.