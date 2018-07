Ocenenie Eco Performance Award získali Ludwig Meyer a Cargonexx

Ludwig Meyer: priekopník v oblastiach elektromobility a LNG

Cargonexx: algoritmy so schopnosťou učiť sa znižujú záťaž pre životné prostredie

DKV Euro Service: popredný poskytovateľ služieb pre dopravcov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 9. júla 2018 (WBN/PR) - Porota súťaže Eco Performance Award, zložená z renomovaných zástupcov priemyslu, sa 20. júna zišla v Düsseldorfe a udelila spoločnostiam Ludwig Meyer GmbH & Co. KG a Cargonexx GmbH ocenenie Eco Performance Award 2018 za ich priekopnícku rolu v oblasti trvalej udržateľnosti. Eco Performance Award je nezávislá pečať kvality udeľovaná spoločnosťou DKV Euro Service a jej prémiovými partnermi Knorr-Bremse a PTV Group. Technické poradenstvo poskytuje porote katedra manažmentu v logistike univerzity vo švajčiarskom St. Gallene. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže s odovzdaním ocenenia sa uskutočnilo v rámci konferencie Fit for Profit, usporiadanej spoločnosťou PTV Group.V kategórii Etablované spoločnosti získala ocenenie spoločnosť Ludwig Meyer. Porota ocenila jej snahy v oblasti alternatívnych pohonov nákladných vozidiel. Spoločnosť sa špecializuje na prepravu nákladu s kontrolovanou teplotou a od roku 2009 prevádzkuje ekologické vozidlá na LNG a hybridné nákladné vozidlá. Spoločnosť takisto vo vlastnej réžii vyvinula softvér s funkciami, ktoré umožňujú porovnávanie všetkých originálnych technických údajov s dátami o spotrebe paliva nákladných vozidiel. Fleetový manažér je tak napríklad schopný zistiť, aké vozidlo a s akými komponentmi je najvhodnejšie pre danú distribučnú trasu. Tieto opatrenia znižujú spotrebu paliva aj opotrebovanie vozidiel a zároveň prispievajú k ochrane životného prostredia. V súčasnej dobe spoločnosť Ludwig Meyer prevádzkuje na nemeckých cestách dva elektricky poháňané 18-tonové kamióny od švajčiarskej spoločnosti E-Force. V máji rozšírila svoj vozový park o ďalší nákladný elektromobil v podobe modelu eActros. V nasledujúcom roku chce zaradiť do prevádzky nákladné vozidlo napájané z trolejového vedenia. Spoločnosť Ludwig Meyer je prvou spoločnosťou, ktorá získala ocenenie Eco Performance Award dvakrát po sebe.Cargonexx, víťaz kategórie Start-upy, je prvou spoločnosťou v segmente dopravy, ktorá používa algoritmy so schopnosťou učiť sa, prostredníctvom ktorých predpovedá ceny na spotovom trhu a toky prepravovaného tovaru. Používaním big data a umelej inteligencie klesá počet prázdnych jázd, čo znižuje transakčné náklady. Zasielatelia získajú výhodnejšie ceny, špeditéri minimalizujú svoje náklady a prepravné spoločnosti zvyšujú vyťaženie svojich vozidiel. Výsledkom je nižšia intenzita dopravy a menšie zaťaženie životného prostredia.Súčasťou slávnostného večera bola tiež panelová diskusia na tému Kedy dôjde k skokovému zlepšeniu technológie nabíjania elektrických vozidiel?Slavnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Eco Performance Award 2018 bolo zároveň štartovým výstrelom pre podávanie prihlášok do nového ročníka. Spoločnosti, ktorá majú záujem o účasť v súťaži Eco Performance Award 2019, už môžu posielať prihlášky so súhrnnými podkladmi prostredníctvom webstránky http://www.eco-performance-award.com/apply-now.html DKV Euro Service je jednou z vedúcich servisných spoločností v oblastiach logistiky a cestnej prepravy, ktorá už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave mnoho služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách. Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u viac ako 70 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek a tiež služby jednotnej úhrady mýta alebo vratiek dane z pridanej hodnoty či spotrebnej dane.DKV Euro Service je súčasťou DKV MOBILITY SERVICES Group. Skupina je zastúpená v 42 krajinách, zamestnáva okolo 930 pracovníkov po celej Európe a v roku 2017 dosiahla obrat 7,2 miliardy eur. Aktuálne je v obehu viac než 3,1 milióna servisných kariet DKV a palubných jednotiek u približne 170 000 zákazníkov. V rovnakom roku bola karta DKV vyhlásená po trinásty raz za sebou za „Najlepšiu značku“ v kategórii palivových a servisných kariet.