Ocenenie Zlatý dáždnik si odniesli štyri inšpiratívne deti a rodiny, na podujatí sa zúčastnil Pellegrini aj Raši – VIDEO, FOTO

27.5.2025 (SITA.sk) - Ocenenie Zlatý dáždnik si odniesli štyri inšpiratívne deti a rodiny, ktorých príbehy dokazujú, že aj v náročných podmienkach je možné žiť s odvahou, láskou a hodnotami. Informoval o tom Úrad komisára pre deti , ktorý zorganizoval 2. ročník odovzdávania ocenení Zlatý dáždnik.Ocenenia sa odovzdávali v Dome umenia v Košiciach v nedeľu 25. mája. Podujatie sa tak tento rok presunulo z Bratislavy na východné Slovensko, čím symbolicky vyjadrilo potrebu počuť a vidieť deti zo všetkých regiónov.Na podujatí sa zúčastnil aj prezident Peter Pellegrini , predseda parlamentu Richard Raši Hlas-SD ) a zástupcovia samospráv a rôznych organizácií, štátni tajomníci, poslanci a vyše 100 detí z celého Slovenska. Išlo o deti zo znevýhodneného prostredia, mladých umelcov, športovcov, študentov a tiež ukrajinské deti a deti z centier pre deti a rodiny.Tento rok komisár pre deti udelil aj štyri ocenenia Inšpiratívne dieťa, ktoré získali Dominika Kuchtová, Ajna Maroszová, Ninka Škovierová a Michaela Stašová. Spolu s komisárom pre deti Jozefom Mikloškom im ocenenia odovzdali primátor Košíc Jaroslav Polaček a zakladateľ neziskovej organizácie Pomôž deťom Daniel Krátky Rodinám odovzdávali ocenenia predseda parlamentu a prešovský arcibiskup a metropolita gréckokatolíckej cirkvi Jonáš Maxim. Rodiny oceňovali v štyroch kategóriách. V kategórii Inšpiratívna rodina ocenili rodinu, Mekelových, v kategórii Rodina so špeciálnymi potrebami rodinu Labantových, v kategórii Náhradná rodina ocenili rodinu Bendových a v kategórii Rodina s jedným krídlom získala ocenenie rodina Juraja Valacha.Novinkou tohto ročníka ocenenia bol aj verejný zber nominácií, v rámci ktorého úradu doručili desiatky návrhov z celého Slovenska. "Každý príbeh je výnimočný a zaslúžil by si uznanie. Snažili sme sa vybrať takých laureátov, ktorých skúsenosti spoločne vytvárajú pestrú mozaiku detskej odvahy, solidarity a nádeje," uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško.Prezident doplnil, že sledovanie atmosféry v spoločnosti, médiách či na uliciach vzbudzuje dojem, že Slovensko rezignovalo. "No nie je to pravda. Stretávame ľudí, ktorých dnes budeme oceňovať, a je ich omnoho viac, než sa zmestí do tejto sály. Sú medzi nimi deti, ktoré aj napriek svojmu osudu dokázali dosiahnuť výnimočné veci. Deti, ktoré vzdelávajú iných, športujú, tvoria umenie, alebo jednoducho prejavujú lásku v každodennom živote," uviedol Pellegrini vo svojom príhovore s tým, že ich príbehy dokazujú, že Slovensko ešte nerezignovalo na dobro a lásku."Verím, že Zlatý dáždnik bude symbolickou ochranou nad všetkými deťmi, ktoré robia Slovensko lepším," uzavrel Pellegrini.