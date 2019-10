Oceňovaný dokument Dobrá smrť je prístupný na internete

Snímka z oficiálneho traileru k filmu Dobrá smrť od režiséra Tomáša Krupu. Foto: Screenshot Youtube Foto: Screenshot Youtube

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) - Oceňovaný slovenský dokumentárny film Dobrá smrť z dielne režiséra Tomáša Krupu je prístupný na internete.TASR o tom informovala PR manažérka filmu Zuzana Golianová.Film, ktorý sa cez skutočný príbeh Angličanky Janette zaoberá tabuizovanou témou konca života a eutanázie, postupne spoznáva Európa, Ázia aj Amerika. Aktuálne má za sebou latinskoamerickú premiéru, ktorú uviedol Medzinárodný festival dokumentárnych filmov DocsMX v Mexico City, ďalej ho čakajú festivaly v Nemecku - Kasseler Dokfest, a v Bielorusku - Minsk IFF Listapad.komentoval sprístupnenie filmu cez internet režisér a producent. "Verím preto, že intimitu tejto možnosti ľudia ocenia a využijú, či pre samých seba, spolu s rodinou, priateľmi alebo známymi. Cieľom je, aby sa ľudia začali o téme konečnosti života medzi sebou rozprávať. Keď sa zbavíme strachu zo smrti, myslím si, že môžeme skvalitniť svoje životy aj životy iných," nazdáva sa Krupa.Dobrá smrť je koprodukciou Slovenska, Česka, Francúzska, Nemecka, Rakúska. Film prináša skutočný príbeh nevyliečiteľne chorej Janette, ktorá by rada ukončila svoj život dôstojne, preto sa rozhodne pre dobrovoľnú, lekárom asistovanú smrť. Keďže tú vo Veľkej Británii, kde žije, neumožňujú, rozhodne sa odcestovať do Švajčiarska. Cestu musí naplánovať skôr, než jej to rýchlo postupujúca choroba znemožní. Syn Simon, ktorý po nej zdedil svalovú dystrofiu, má pre matkino rozhodnutie viac pochopenia než dcéra Bridget. Janette s vnútorným pokojom organizuje svoj odchod, zatiaľ čo jej najbližší prežívajú emocionálnu búrku. Film nakrúcali v rokoch 2016 až 2018 vo Veľkej Británii, USA a vo švajčiarsku, realizovaný je v anglickom jazyku.