Ochrana kultúrneho dedičstva nie je politická hra, SaS ostro kritizuje pokračujúce čistky ministerky Šimkovičovej

Problematické nominácie

Politická hra

28.11.2024 (SITA.sk) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) musí prestať s čistkami. Myslí si to strana Sloboda a Solidarita (SaS) , ktorá ostro kritizuje zásahy ministerky kultúry do riadenia kultúrnych inštitúcií.Podľa SaS počínanie ministerky vedie k znižovaniu odbornosti a ohrozeniu ochrany kultúrneho dedičstva krajiny. Tímlíder SaS pre kultúre René Parák upozornil na najnovší počin Šimkovičovej, a to odvolanie Pavla Ižvolta z funkcie riaditeľa Pamiatkového úradu SR . Ministerka pritom jeho odvolanie nezdôvodnila, uviedla iba potrebu zdynamizovania riadiacich procesov.SaS je názoru, že odvolanie Ižvolta je ďalšou etapou v demontáži odborných kapacít kultúrnych inštitúcií na Slovensku. Ako strana pripomenula, predtým ministerka odvolala riaditeľov Slovenského národného divadla Slovenského národného múzea . Žiadne z týchto rozhodnutí pritom nepodložila konkrétnymi výhradami voči ich práci. Parák upozornil, že výsledkom Šimkovičovej politiky sú problematické nominácie. Ako dodal, chrániť pamiatky má archeológ bez licencie.„Nový šéf inštitúcie, ktorá má evidovať a metodicky riadiť ochranu nášho kultúrneho dedičstva, Mário Comisso sa navyše vyhýba plateniu pokút a skôr ako archeologické náleziská ho zaujíma spokojnosť developerov,“ upozornil Parák. Obzvlášť znepokojujúce je podľa Paráka rušenie odboru ochrany pamiatkového dedičstva na Pamiatkovom úrade SR.„Ten je kľúčovým pracoviskom pre odbornú ochranu kultúrnych hodnôt. Tento krok považujeme za nekompetentné rozhodnutie, ktoré oslabí ochranu kultúrneho dedičstva na dlhé roky. Šimkovičová svojimi rozhodnutiami ničí nielen odborné inštitúcie, ale aj dôveru verejnosti v ich prácu,“ zdôraznil Parák.Strana vyzvala Šimkovičovú, aby prestala s ničením odborných kapacít kultúrnych inštitúcií a začala rešpektovať stanoviská odborných rád, ktoré na jej zásahy dlhodobo upozorňujú. „Ochrana kultúrneho dedičstva nie je politická hra, ale zodpovednosť voči budúcim generáciám," uzavrela SaS.